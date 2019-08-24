Демократы США угрожают приостановить помощь Бразилии, пока не будут потушены пожары в Амазонии

Сенатор США от штата Гавайи, член Демократической партии Брайан Шац призвал сократить выделение финансовой помощи Бразилии до тех пор, пока не будет приведена в норму ситуация с пожарами в тропических лесах Амазонии, сообщило в пятницу американское издание The Hill.

"Когда сенат вернется (к работе - ИФ), я буду работать с коллегами, чтобы сдержать все источники нашей финансовой помощи Бразилии до тех пор, пока этот кризис не закончится", - говорится в заявлении Шаца.

Он отметил, что США "не могут относиться к этому как к обычному делу".

Шац добавил, что "вместо того, чтобы противостоять кризису, президент Бразилии Жаир Болсонару обвинил (в пожарах - ИФ) неправительственные организации, которым поручено защищать тропический лес, и назвал заявления собственного правительства о вырубке лесов лживыми".

Шац является председателем сенатского комитета по климатическим кризисам, а также входит в сенатский комитет по ассигнованиям.

Ранее сообщалось, что президент Бразилии Жаир Болсонару обвинил в пожарах в дождевых лесах Амазонии неправительственные организации, которые, по его мнению, таким образом хотели указать на промахи бразильского правительства.

Дождевые леса в Амазонии горят уже более двух недель, при этом количество очагов возгорания по сравнению с прошлым годом резко возросло.