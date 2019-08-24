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СНГ 24.08.2019 15:30

Порошенко обеспокоен тем, что новая власть Украины не уделяет внимания формированию международной коалиции поддержки страны

Лидер партии "Евросолидарность", экс-президент страны Петр Порошенко выразил обеспокоенность тем фактом, что новая власть не уделяет достаточного внимания формированию международной коалиции поддержки Украины и допустила ослабление давления на Россию США и Франции, сообщила пресс-служба политсилы.

"Сейчас эта мощная мировая солидарность становится слабее, появляются разговоры о том, что они уже пригласят Россию обратно в большую восьмерку... Необходимо обеспечить место Украины в мире и соблюдение принципа "ничего об Украине без Украины". Это не вопрос политики, а вопрос сохранения страны. Мы должны влиять на наше будущее, какая судьба ждет наше государство, народ, Вооруженные силы Украины, церковь, язык. Большая цена заплачена за нашу независимость", - сказал лидер "Евросолидарности".

Также Порошенко принял участие во флешмобе, организованном в честь Дня государственного флага в центре Киева на Михайловской площади. Отмечается, что это мероприятие прошло также в 15 городах страны.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: УКРАИНА, ПОРОШЕНКО, КОАЛИЦИЯ, БЕСПОКОЙСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]