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Регион 24.08.2019 11:00

Международный фестиваль дронов пройдет в Москве в этот уикенд

На Большом массовом поле в столичном Парке Горького 24 и 25 августа состоится Международный фестиваль дронов, сообщается в четверг на сайте мэра Москвы.

"24 и 25 августа состоится второй международный фестиваль Rostec Drone Festival. Участие в фестивале примут 32 профессиональных пилота, в том числе представители таких стран, как Испания, Германия, Латвия, Белоруссия, Польша, Израиль, Швеция, Южная Корея и Франция", - говорится в сообщении.

Как отмечают в мэрии, в фестивале примут участие лучшие пилоты мира Киллиан Руссо из Франции и Минчан Ким из Южной Кореи. Нашу страну представят чемпион России 2018 года Кирилл Федукович и 16-летний лидер команды Drone Sports Global Платон Максимов.

Спортсмены будут соревноваться два дня. В субботу пройдет квалификация, а в воскресенье - гонки плей-офф и финал. Участникам предстоит преодолеть двухуровневую трассу с подвесными конструкциями и тоннелем для зрителей, отмечают в пресс-службе.

На дополнительной трассе в специальной зоне гости фестиваля смогут попробовать себя в качестве профессиональных пилотов на компьютерном симуляторе и научиться управлять дроном, сообщают в мэрии.

На площадке "Экспо" гости мероприятия смогут узнать о современных трендах и новинках в мире беспилотных летательных аппаратов. Также в рамках фестиваля пройдет конкурс на лучшее фото и видео, сделанные с помощью дрона, а для юных участников организуют мастер-классы и научное шоу, уточняется в сообщении.

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Тэги: МОСКВА, ФЕСТИВАЛЬ, ДРОНЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]