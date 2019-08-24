Лидеры Франции, Германии, Великобритании, Италии, Канады, США и Японии в субботу соберутся на саммит "группы семи" в городе Биарриц, расположенном на атлантическом побережье Франции.

Официальное открытие намечено на 19:30 по местному времени (21:30). Саммит G7 продлится до понедельника, 26 августа.

Главы государств и правительств обсудят на встрече вопросы, связанные с мировой экономикой, торговлей, международной безопасностью, налогообложением цифровых гигантов, а также ситуацию с гендерным равенством.

На полях саммита состоятся и двусторонние переговоры лидеров стран.

Среди международных тем, которые, как ожидаются, будут в центре обсуждения - ситуация в Иране, протесты в Гонконге, сирийский конфликт, а также напряженность между Индией и Пакистаном по поводу Кашмира.

Кроме того, в преддверии саммита активно поднимался вопрос о возможном приглашении России для участия в следующей встрече в 2020 году, уже в формате "группы восьми". Из этого формата Россию исключили в 2014 году в ответ на присоединение Крыма к РФ. По некоторым данным, тему возможности возвращения к формату "группы восьми" лидеры G7 затронут в ходе переговоров в Биаррице.

Президент США Дональд Трамп ранее на этой неделе заявил, что формат G8 следует восстановить, потому что многие вопросы касаются России. На такие заявления американского лидера отреагировали остальные участники "семерки". Так, например, президент Франции Эмманюэль Макрон отметил, что России нужно будет дать возможность вернуться только после решения украинского кризиса. Канцлер ФРГ Ангела Меркель со своей стороны указала на необходимость успехов реализации минских договоренностей, британский премьер Борис Джонсон также сказал, что условия для возвращения России в G8 все еще не могут считаться выполненными. Между тем, в японском правительстве отметили, что открыты обсуждать возвращение России в "группу восьми", поскольку понимают "важность вовлечения России в международные дела".

По сообщениям европейских СМИ, в этом году встреча "группы семи" может завершиться без подписания итогового совместного коммюнике. Отмечается, что это вызвано стремлением французской стороны избежать повторения ситуации 2018 года, когда стороны столкнулись с отсутствием единства по ряду вопросов. И хотя по итогам саммита G7 в прошлом году в Квебеке итоговое заявление все же было распространено, президент США Дональд Трамп досрочно покинул встречу. Кроме того, позже он заявил, что поручил американским представителям не одобрять это коммюнике. Он раскритиковал тогда премьера Канады Джастина Трюдо, который принимал саммит. Трамп назвал Трюдо "очень нечестным и слабым".

Ряд западных экспертов опасается, что главам государств и правительств стран G7 не удастся прийти к общему решению по вопросам, связанным с климатом и экономикой.

Однако французский политик - бывший глава МИД Франции Бернар Кушнер - уверен в целесообразности проведения саммита G7, даже если между лидерами нет единства по ключевым позициям. По его словам, подобные встречи помогают "развеять напряженность". "Полезно встречаться друг с другом, полезно проводить кулуарные встречи между мировыми лидерами... Это не обязательно должно приводить к незамедлительным результатам", - сказал Кушнер.

Саммит в Биаррице будет сопровождаться акциями протеста против глобализации. К ним также присоединятся активисты, которые недовольны действиями мировых лидеров по борьбе с изменениями климата.

Ранее на этой неделе протестующие начали разбивать лагеря на пляжах Атлантического океана, близ Биаррица. Провести акции протеста в самом городе протестующим, вероятно, не удастся, поскольку на время саммита в Биаррице будут действовать повышенные меры безопасности. На три дня будет закрыт аэропорт, вокзал, а также ограничено движение по автомобильным дорогам. Кроме того, из-за саммита местные власти закрыли пляжи в Биаррице, что вызвало недовольство среди туристов.

Для обеспечения порядка французские власти задействуют более 10 тыс. сотрудников полиции и жандармов. По словам местных властей, будут действовать "беспрецедентные меры безопасности".

Между тем, пока лидеры стран "группы семи" будут обсуждать актуальные проблемы, их супруги в воскресенье отправятся в расположенную поблизости живописную деревню Эспелет, которая считает родиной одноименного сорта красного перца.

Западные СМИ отмечают, что Макрон в ходе саммита попытается предстать в роли "мирового посредника" для решения разногласий и поиска единой позиции по ключевым вопросам "во время глубокой политической и экономической напряженности". Ранее на этой неделе французский лидер провел переговоры во Франции с президентом РФ Владимиром Путиным, а также принял главу МИД Ирана Джавада Зарифа.

Французская сторона пригласила на саммит G7 представителей ряда других стран, в частности, Индии, Австралии, Чили и ЮАР. Лидеры этих стран примут участие в рабочих сессиях саммита.

Ожидания от встречи лидеров у политологов и экспертов неоднозначные. Большинство из них уверено, что саммит не принесет никаких значимых результатов, а, наоборот, подчеркнет разногласия в позициях стран "группы семи".

Французская газета "Эко" пишет, что на саммите Макрон "столкнется с задачей нахождения баланса" по ключевым вопросам повестки дня. В свою очередь журналисты телеканала CNN в статье перед саммитом задались вопросом: "Поднимет ли Трамп на воздух саммит G7?". Телеканал CNBC, между тем, пророчит недавно занявшему пост британского премьера Джонсону "очень неудобный саммит".