Северная Корея осуществила очередной ракетный пуск - Комитет начальников штабов Южной Кореи

КНДР в ночь на субботу запустила два "неопознанных снаряда" в сторону Японского моря, сообщил Объединенный комитет начальников штабов (ОКНШ) Южной Кореи.

Пока никаких характеристик этих снарядов не приводится.

Как сообщила канцелярия президента Южной Кореи, в связи с этим Совет национальной безопасности проведет экстренное совещание, начало которого запланировано на 08:30 по местному времени (03:30)

В последние недели в КНДР регулярно проводят подобные пуски. В субботу, 11 августа в Сеуле сообщили, что КНДР провела пуск двух ракет. Южнокорейские военные считают, что это были баллистические ракеты малой дальности.

Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что ракетные пуски КНДР являются нарушением резолюций СБ ООН и представляют угрозу безопасности Южной Кореи, Японии и размещенных в Азии американских военных.

В то же время он сказал, что, они не нарушают обещаний северокорейского лидера Ким Чен Ына президенту Дональду Трампу на первом саммите США-КНДР в Сингапуре.

Ранее министр обороны США Марк Эспер пояснил журналистам, что США все же отдают приоритет дипломатическому решению северокорейской проблемы, поэтому избегают жесткой реакции на ракетные пуски Пхеньяна из опасений, что это может навредить переговорному процессу.

Тем не менее Северная Корея в пятницу заявила, что США "просчитаются", если будут продолжать придерживаться санкционного режима против КНДР.

Глава МИД КНДР Ли Ен Хо предупредил Вашингтон, что если США продолжат проводить враждебную политику в отношении Пхеньяна, то Северная Корея будет по-прежнему оставаться "самой большой угрозой" для Соединенных Штатов.

В то же время министр отметил, что КНДР готова как к диалогу, так и к конфронтации с США.

Одновременно он подверг критике госсекретаря США Майка Помпео, заявив, что тот "бросает темную тень" на американо-северокорейский переговорный процесс и больше заинтересован в удовлетворении личных политических амбиций, нежели в выстраивании американской внешней политики.

В четверг Пхеньян заявил, что не заинтересован в диалоге, пока США и Южная Корея продолжают военные угрозы против нее.

"Мы остаемся неизменными в своей позиции по урегулированию всех вопросов мирным путем на основе диалога и переговоров. Однако диалог, сопровождающийся военными угрозами, нас не интересует", - говорилось в заявлении МИД КНДР.

В нем отмечалось: "Эскалация враждебных военных действий со стороны Соединенных Штатов и южнокорейских властей снижает динамику диалога по построению прочного и долговечного мира на Корейском полуострове, и это вынуждает нас обратить более пристальное внимание на укрепление физического сдерживания".

В тот же день спецпредставитель США по КНДР Стивен Биган заявил в Сеуле, что Вашингтон готов возобновить переговоры по денуклеаризации с Пхеньяном, как только услышит о готовности северокорейских коллег.

Переговоры о денуклеаризации между США и КНДР зашли в тупик после срыва февральского саммита Дональда Трампа и Кем Чен Ына в Ханое.