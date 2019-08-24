Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8816 RUR   0.0259 GBR   2.0788 TRY   0.2946

Цена на нефть

    $/bbl WTI 55.35 -0.33 Brent 59.92 -0.38

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 24.08.2019 10:00

Совет нацбезопасности Южной Кореи потребовал от Пхеньяна прекратить действия, нагнетающие напряженность на Корейском полуострове

Прекратить ракетные пуски, которые ведут к нагнетанию напряженности на Корейском полуострове, потребовал в субботу Совет национальной безопасности Южной Кореи, сообщило агентство "Ренхап".

Заявление было сделано по итогам экстренного заседания Совета после осуществленных Северной Кореей двух очередных - четвертых по счету только за август - ракетных пусков.

На заседании было принято решение проанализировать ситуацию и разобраться, что представляли собой "неопознанные снаряды", как назвал ракеты Объединенный комитет начальников штабов (ОКНШ) ВС Южной Кореи.

Кроме того, было указано на необходимость активизации дипломатических усилий в мировом сообществе, чтобы вынудить КНДР вернуться за стол переговоров по денуклеаризации в кратчайшие сроки.

КНДР в ночь на субботу запустила два "неопознанных снаряда" в сторону Японского моря, сообщил ОКНШ Южной Кореи.

В четверг Пхеньян заявил, что не заинтересован в диалоге, пока США и Южная Корея продолжают военные угрозы против нее.

"Мы остаемся неизменными в своей позиции по урегулированию всех вопросов мирным путем на основе диалога и переговоров. Однако диалог, сопровождающийся военными угрозами, нас не интересует", - говорилось в заявлении МИД КНДР.

В нем отмечалось: "Эскалация враждебных военных действий со стороны Соединенных Штатов и южнокорейских властей снижает динамику диалога по построению прочного и долговечного мира на Корейском полуострове, и это вынуждает нас обратить более пристальное внимание на укрепление физического сдерживания".

В тот же день спецпредставитель США по КНДР Стивен Биган заявил в Сеуле, что Вашингтон готов возобновить переговоры по денуклеаризации с Пхеньяном, как только услышит о готовности северокорейских коллег.

Переговоры о денуклеаризации между США и КНДР зашли в тупик после срыва февральского саммита в Ханое.

Глава МИД КНДР Ли Ен Хо предупредил Вашингтон накануне, что если США продолжат проводить враждебную политику в отношении Пхеньяна, то Северная Корея будет по-прежнему оставаться "самой большой угрозой" для Соединенных Штатов.

В то же время министр отметил, что КНДР готова как к диалогу, так и конфронтации с США.

Одновременно он подверг критике госсекретаря США Майка Помпео, заявив, что тот "бросает темную тень" на американо-северокорейский переговорный процесс, и больше заинтересован в удовлетворении личный политических амбиций, нежели выстраивания американской внешней политики.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ЮЖКОРЕЯ, КНДР, ПУСКИ, ТРЕБОВАНИЕ


Похожие новости


Пущенные КНДР ракеты пролетели более 380 км - СМИ Президент Южной Кореи стремится к объединению с КНДР к столетней годовщине освобождения от правления Японии Трамп может передать письмо для Ким Чен Ына во время визита в демилитаризованную зону, заявляют в Сеуле Президент Южной Кореи рассчитывает встретиться с лидером КНДР в июне Президент Южной Кореи призвал готовиться к новому межкорейскому саммиту Южнокорейский танкер задержан по подозрению в нарушении санкций ООН по КНДР

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]