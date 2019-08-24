США обеспокоены очередным ракетным пуском КНДР - агентство

США заявили об обеспокоенности пуском ракет, который Северная Корея осуществила в ночь на субботу, сообщило агентство "Ренхап" из Вашингтона со ссылкой на американского правительственного чиновника.
"Мы обеспокоены сообщениями о ракетных пусках Северной Кореи и продолжаем следить за развитием ситуации. Мы ведем консультации с нашими японскими и южнокорейскими союзниками", - цитирует агентство заявление источника.
Как сообщил Объединенный комитет начальников штабов (ОКНШ) Южной Кореи, КНДР в ночь на субботу запустила два "неопознанных снаряда" в сторону Японского моря.
Пока никаких характеристик этих снарядов не приводится, однако, по данным японского агентства Kyodo, Пхеньян осуществил пуск двух баллистических ракет малой дальности.
Канцелярия президента Южной Кореи проинформировала, что в связи с этим Совет национальной безопасности проведет экстренное совещание.
Армения обстреляла позиции азербайджанской армии из снайперских винтовок - Минобороны Азербайджана
Джонсон предложил Бразилии помощь в тушении лесных пожаров
Информация о ввозе израильских дронов в Азербайджан для атаки на Иран не соответствует действительности – Минобороны
Белоруссия хочет закупать нефть в США и наняла лоббиста, чтобы получить американскую лицензию
Грузинская нефтегазовая корпорация в I полугодии снизила чистую прибыль в 2,9 раза
Годовая инфляция в РФ I квартале 2020г может вплотную приблизиться к 3% - Орешкин
МЧС привлекло самолет-амфибию и 2 вертолета для тушения пожара на северо-западе Азербайджана
Пассажирский лайнер "Уральских авиалиний" экстренно сел в Геленджике
Atlas ES построит в Гяндже многоквартирный дом за 3,3 млн манатов
ГААД получит 18,7 млн манатов на строительство автодороги в центральном регионе Азербайджана
ИВ Бейлагана направит около 445 тыс. манатов на капремонт дорог
Самое время разместить депозит в AccessBank-е!
С новой услугой AccessBank вы не перенесете на завтра, то что можете сделать сегодня
Черногория рассчитывает на финансовую поддержку Азербайджана на строительство Ионическо-Адриатического газопровода
Nar стал лидером по индексу лояльности клиентов
В Баку открылась фотовыставка «Курская дуга»
Президент Казахстана осенью посетит Киргизию с государственным визитом - МИД
Оклахома в ноябре примет II сельскохозяйственный форум Азербайджан-США