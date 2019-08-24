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Дальнее зарубежье 24.08.2019 09:45

США обеспокоены очередным ракетным пуском КНДР - агентство

США заявили об обеспокоенности пуском ракет, который Северная Корея осуществила в ночь на субботу, сообщило агентство "Ренхап" из Вашингтона со ссылкой на американского правительственного чиновника.

"Мы обеспокоены сообщениями о ракетных пусках Северной Кореи и продолжаем следить за развитием ситуации. Мы ведем консультации с нашими японскими и южнокорейскими союзниками", - цитирует агентство заявление источника.

Как сообщил Объединенный комитет начальников штабов (ОКНШ) Южной Кореи, КНДР в ночь на субботу запустила два "неопознанных снаряда" в сторону Японского моря.

Пока никаких характеристик этих снарядов не приводится, однако, по данным японского агентства Kyodo, Пхеньян осуществил пуск двух баллистических ракет малой дальности.

Канцелярия президента Южной Кореи проинформировала, что в связи с этим Совет национальной безопасности проведет экстренное совещание.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: США, КНДР, РАКЕТЫ, РЕАКЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]