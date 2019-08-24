Цены на соя-бобы падают на решении Китая о повышении пошлин

Цены на соя-бобы и ряд других сельхозтоваров упали в пятницу на решении Китая ввести дополнительные пошлины на поставляемые в КНР американские товары общей стоимостью $75 млрд в год.
В частности, Пекин намерен ввести дополнительную 5%-ную пошлину на поставки соя-бобов из США и 10%-ную пошлину на американскую свинину с 1 сентября. В список товаров, которых коснутся новые пошлины, также вошли нефть, кукуруза и хлопок.
Ноябрьские фьючерсы на соя-бобы на площадке Чикагской торговой палаты (CBOT) подешевели на 1,3%. Цены на хлопок, свинину и кукурузу также упали.
Ранее Китай уже ввел 25%-ную пошлину для соя-бобов, поставляемых из США, существенно сократив покупки этого сельхозтовара.
Падение цен усилилось после того, как президент США Дональд Трамп пообещал объявить об ответных мерах на действия Китая, довольно резко высказавшись в Твиттере.
Рассчитываемый агентством Bloomberg индекс цен на сырье снизился в ходе торгов на 0,8%.
Золото подорожало до максимума за шесть лет в пятницу на фоне возросшего спроса на наиболее надежные активы. Цена металла подскочила на 1,8% - до $1535 за унцию. С начала года стоимость золота увеличилась на 20%.
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