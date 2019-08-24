Amazon получила опцион на покупку доли в индийской Future Retail

Американский интернет-ритейлер Amazon.com Inc. заключил сделку, которая дает ему право со временем купить долю в индийской компании Future Retail Ltd., тем самым расширяя присутствие на одном из самых быстрорастущих в мире рынков розничной торговли.
Согласно документам Future Retail, поданным в регулирующие органы, Amazon.Com NV Investment Holdings LLC договорилась о приобретении 49% Future Coupons Ltd. В соответствии с этим договором Amazon получила опцион на покупку всей или части доли Future Coupons в Future Retail. Право исполнения по предоставленному опциону наступает через три года и может быть реализовано в течение десяти лет.
Условия соглашения не раскрываются. Индийская компания ранее в этом месяце сообщала, что Future Coupons имела право купить 7,3% ее акций.
На прошлой неделе Bloomberg сообщил со ссылкой на осведомленные источники, что Amazon находится на финальной стадии переговоров относительно приобретения 10% акций Future Retail. По данным агентства, Future может получить за долю 20 млрд рупий ($278 млн) от Amazon.
Future Retail, штаб-квартира которой расположена в Мумбаи, имеет более 2 тыс. розничных магазинов общей площадью свыше 24 млн кв.м. в более 400 городах Индии.
Акции Future Retail подешевели по итогам торгов в пятницу на 5,7%. С начала года капитализация компании снизилась на 22,6% и составляет около 207 млрд рупий.
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