Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8816 RUR   0.0259 GBR   2.0788 TRY   0.2946

Цена на нефть

    $/bbl WTI 55.35 -0.33 Brent 59.92 -0.38

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 24.08.2019 17:00

Amazon получила опцион на покупку доли в индийской Future Retail

Американский интернет-ритейлер Amazon.com Inc. заключил сделку, которая дает ему право со временем купить долю в индийской компании Future Retail Ltd., тем самым расширяя присутствие на одном из самых быстрорастущих в мире рынков розничной торговли.

Согласно документам Future Retail, поданным в регулирующие органы, Amazon.Com NV Investment Holdings LLC договорилась о приобретении 49% Future Coupons Ltd. В соответствии с этим договором Amazon получила опцион на покупку всей или части доли Future Coupons в Future Retail. Право исполнения по предоставленному опциону наступает через три года и может быть реализовано в течение десяти лет.

Условия соглашения не раскрываются. Индийская компания ранее в этом месяце сообщала, что Future Coupons имела право купить 7,3% ее акций.

На прошлой неделе Bloomberg сообщил со ссылкой на осведомленные источники, что Amazon находится на финальной стадии переговоров относительно приобретения 10% акций Future Retail. По данным агентства, Future может получить за долю 20 млрд рупий ($278 млн) от Amazon.

Future Retail, штаб-квартира которой расположена в Мумбаи, имеет более 2 тыс. розничных магазинов общей площадью свыше 24 млн кв.м. в более 400 городах Индии.

Акции Future Retail подешевели по итогам торгов в пятницу на 5,7%. С начала года капитализация компании снизилась на 22,6% и составляет около 207 млрд рупий.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: США, ИНДИЯ, AMAZON, СДЕЛКА


Похожие новости


США пытаются добиться от Индии разрыва контракта на поставку С-400 - Борисов Трамп лишает Индию привилегий в торговых отношениях с 5 июня Президент США хочет лишить Индию и Турцию торговых преференций США призвали Индию и Пакистан к сдержанности, чтобы не допустить эскалации напряженности в отношениях - Помпео Трамп заявил о прогрессе на переговорах с Индией по спорным торговым вопросам Трамп обещает быструю реакцию Вашингтона на контракт по поставкам С-400 в Индию

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]