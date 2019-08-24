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Транспорт и связь 24.08.2019 13:00

QantasLink и Flybe лидируют по доле женщин-пилотов, "Аэрофлот" и Emirates замыкают список - исследование

Женщины-пилоты - по-прежнему редкость для авиакомпаний, даже несмотря на то, что перевозчики прилагают все больше усилий, чтобы сократить гендерный разрыв, пишет Bloomberg со ссылкой на исследование платформы для путешествий FromAtoB.com.

Наименьшая доля пилотов женского пола среди 45 авиаперевозчиков, проанализированных в рамках исследования, была зафиксирована в "Аэрофлоте", базирующейся в Дубае Emirates, Qatar Airways, Finnair Oyi и Jetconnect of New Zealand.

Рейтинг FromAtoB.com основывается на данных Международной ассоциации пилотов и Международного сообщества женщин-пилотов.

В "Аэрофлоте" работает около 4,2 тыс. пилотов, из которых 58 - женщины, говорится в исследовании. Представитель российского перевозчика уточнил агентству, что у него трудятся 62 женщины-авиатора, из которых 48 работают пилотами, включая девять командиров экипажа. Остальные занимаются обучением сотрудников. Компания подчеркнула, что одинаково относится к мужчинам и женщинам при приеме на работу, без каких-либо специальных мер по соблюдению гендерного баланса.

В Emirates агентству сообщили, что нанимают пилотов, исходя из их знаний и опыта, активно ищут любых подходящих кандидатов - и доля мужчин в итоге получается больше. Компания отметила, что больше трети из 99 своих пилотов-женщин наняла в последние два года.

"У нас лишь немногим более 30 женщин-пилотов из порядка 1 тыс. членов летного экипажа, и мы упорно работаем над тем, чтобы увеличить эту долю", - сказала Bloomberg пресс-секретарь Finnair Пяйвют Таллквист.

На первом месте в рейтинге FromAtoB.com находится австралийская QantasLink, где доля женщин достигает почти 11,6% от общего числа пилотов компании. Британская Flybe Group Plc и люксембургская Luxair делят между собой второе место с 10%-ной долей женщин-пилотов. В американской Hawaiian Airlines этот показатель составляет около 9,6%.

Тем временем средний мировой показатель представленности женщин-пилотов в авиакомпаниях составляет чуть более 5%, свидетельствуют результаты исследования.

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Тэги: АВИАКОМПАНИИ, ПИЛОТЫ, ЖЕНЩИНЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]