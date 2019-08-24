Трамп после пуска ракет КНДР заявил, что у США и Пхеньяна хорошие отношения

Президент США Дональд Трамп на фоне сообщений о новом пуске ракет КНДР заявил о хороших отношениях с Северной Кореей, сообщают в субботу американские СМИ.
"Я думаю, что у нас очень хорошие отношения. Посмотрим, что будет дальше, всегда что-то может измениться", - сказал американский президент перед отлетом на саммит G7 во Францию.
"Ему нравится испытывать ракеты", - заметил Трамп, говоря о лидере КНДР Ким Чен Ыне.
Президент США также отметил, что в договоренностях США и КНДР никогда не было ограничений на проведение испытаний ракет малой дальности.
"Мы никогда не ограничивали (испытания - ИФ) ракет малой дальности", - сказал Трамп.
Он также упомянул о недавнем испытании ракеты США.
"Многие страны испытывают ракеты. Мы недавно испытывали очень большую, если вы заметили", - сказал президент.
КНДР в ночь на субботу запустила два "неопознанных снаряда" в сторону Японского моря, сообщили в Объединенном комитете начальников штабов Южной Кореи. Затем южнокорейские военные квалифицировали эти снаряды как баллистические ракеты малой дальности. По данным Южной Кореи ракеты пролетели порядка 380 км на максимальной высоте 97 км.
В понедельник стало известно, что Пентагон провел испытание новой крылатой ракеты наземного базирования, характеристики которой идут вразрез с прекратившим действие договором о ракетах меньшей и средней дальности. Ракета была запущена с острова Сан-Николас в Тихом океане около берегов Калифорнии.
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