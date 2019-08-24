Трамп заявил, что он открыт к торговым переговорам с Китаем

Президент США Дональд Трамп на фоне решения повысить пошлины на товары из Китая заявил, что открыт к переговорам с Пекином, сообщают в субботу американские СМИ.

"Я всегда открыт к переговорам", - сказал Трамп, отвечая на вопрос о том, хочет ли он переговоров с Китаем по торговле, запланированных на сентябрь.

Такое заявление американский президент сделал перед отлетом на саммит G7 во Францию.

В сентябре в Вашингтоне запланирован новый раунд торговых переговоров между США и Китаем.

Ранее Трамп заявил, что решил пересмотреть в сторону ужесточения запланированные на осень пошлины на импортируемые товары из КНР. По его словам, с 1 октября пошлина на товары на $250 млрд, сейчас составляющая 25%, составит уже 30%. Кроме того, остальные товары объёмом в $300 млрд из Китая, с которых США с 1 сентября собирались брать пошлину в 10%, теперь решено облагать пошлиной в 15%.

Так Трамп отреагировал на решение Пекина ввести пошлины на американские товары, объёмом в $75 млрд в год. Президент США назвал этот шаг Китая политически мотивированным.