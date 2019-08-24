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Дальнее зарубежье 24.08.2019 10:43

Трамп заявил, что он открыт к торговым переговорам с Китаем

Президент США Дональд Трамп на фоне решения повысить пошлины на товары из Китая заявил, что открыт к переговорам с Пекином, сообщают в субботу американские СМИ.

"Я всегда открыт к переговорам", - сказал Трамп, отвечая на вопрос о том, хочет ли он переговоров с Китаем по торговле, запланированных на сентябрь.

Такое заявление американский президент сделал перед отлетом на саммит G7 во Францию.

В сентябре в Вашингтоне запланирован новый раунд торговых переговоров между США и Китаем.

Ранее Трамп заявил, что решил пересмотреть в сторону ужесточения запланированные на осень пошлины на импортируемые товары из КНР. По его словам, с 1 октября пошлина на товары на $250 млрд, сейчас составляющая 25%, составит уже 30%. Кроме того, остальные товары объёмом в $300 млрд из Китая, с которых США с 1 сентября собирались брать пошлину в 10%, теперь решено облагать пошлиной в 15%.

Так Трамп отреагировал на решение Пекина ввести пошлины на американские товары, объёмом в $75 млрд в год. Президент США назвал этот шаг Китая политически мотивированным.

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Тэги: США, КИТАЙ, ТОРГОВЛЯ, ПЕРЕГОВОРЫ, ПЕРСПЕКТИВА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]