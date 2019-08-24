"Союзу" не удалось пристыковаться к МКС из-за проблем с системами на самой станции - NASA

Транспортный пилотируемый корабль "Союз МС-14" не смог пристыковаться к МКС из-за проблем с системами на самой станции, говорится в трансляции на сайте NASA.

"Проблема не с системами "Союза", а с системами на МКС, системой стыковки" - говорится в трансляции американского космического агентства.

Новая попытка пристыковать транспортный пилотируемый корабль "Союз МС-14" будет предпринята утром воскресенья, говорится в трансляции на сайте NASA.

"Корабль сможет пристыковаться через 24 часа, а также 48 часов", - говорится в трансляции американского космического агентства.

Стыковка должна была состояться в 09:30, однако к этому времени корабль находился в 100 метрах от станции. Стыковка должна была пройти в автоматическом режиме, "Союз МС-14" приблизился к МКС, совершил облёт станции и встал напротив причального модуля, однако затем на трансляции было видно, что системе автоматической стыковки не "Курс" не удалось стабилизировать корабль и начать сближение со станцией. После этого корабль с дистанции 96 метров отвели от станции на расстояние 300 метров.

Информированный источник сообщил "Интерфаксу", что сбой в работе системы автоматической стыковки "Курс" привёл к неудачной попытке стыковки корабля "Союз МС-14" с Международной космической станцией.

"Специалисты оценивают возможность новой попытки стыковки и время ее проведения. По предварительным данным, причиной неудачной стыковки стали проблемы с системой автоматической стыковки "Курс", которая не смогла стабилизировать корабль перед началом его сближения со станцией для стыковки", - сказал собеседник агентства.

"Союз МС-14" стартовал с космодрома Байконур в 07:38 в четверг, его вывела на орбиту ракета "Союз-2.1а". Это был первый старт ракеты "Союз-2" с пилотируемым кораблем "Союз МС". В настоящее время экипажи отправляются на МКС при помощи ракеты "Союз-ФГ", однако у "Роскосмоса" осталась в запасе одна такая ракета, которая отправит в конце сентября на МКС очередную экспедицию.

"Союз-ФГ" оснащена устаревшей аналоговой системой управления украинского производства, на "Союзе-2.1а" аналогичная система уже цифровая и сделана в России. Именно эта ракета с 2020 года будет выводить космос российские пилотируемые корабли.

На борту корабля человекоподобный робот FEDOR.