Зеленский учредил День памяти защитников Украины, погибших за независимость и суверенитет страны

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что подписал указ об учреждении праздника 29 августа - Дня памяти защитников Украины, погибших в борьбе за независимость и территориальную целостность страны.

"С целью достойного чествования памяти погибших украинских военнослужащих и участников добровольческих формирований мной подписан указ об учреждении Дня памяти защитников Украины, которые погибли в борьбе за независимость, за суверенитет и территориальную целостность Украины, и празднование его ежегодно 29 августа", - сказал он на торжествах по случаю Дня Независимости Украины в субботу в Киеве.