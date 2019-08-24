РФ поднимет вопрос о разрушении США системы контроля над вооружениями на осенних сессиях ПАСЕ и ПА ОБСЕ - Слуцкий

Российская делегация планирует поднять вопрос об ответственности США за слом системы контроля нал вооружениями на осенних сессиях ПАСЕ и Парламентской ассамблеи ОБСЕ, заявил журналистам председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
"Российская делегация намерена поднять вопрос об агрессивной политике США по разрушению системы контроля в сфере вооружений на осенних сессиях ПА ОБСЕ и ПАСЕ", - сказал он.
"Парламентарии европейских стран должны твердо заявить свою позицию и сделать все возможное для предотвращения очередного ракетного кризиса. Это наша коллективная ответственность", - отметил Слуцкий.
Он отметил, что Евросоюз предостерегает Россию и США от новой гонки вооружений, но подобные призывы следует обращать исключительно к Вашингтону.
"Именно Соединенные Штаты виновны в сломе ДРСМД (Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности - ИФ). Проведенные 18 августа испытания крылатой ракеты наземного базирования с дальностью полета свыше 500 км - лишь через 16 дней после прекращения действия договора - однозначно доказывают последовательное и долговременное нарушение с американской стороны ДРСМД", - сказал он.
Слуцкий отметил, что США заранее спланировали кампанию по разрушению договора для обеспечения собственного военного превосходства. "Причем Вашингтон как всегда, "перевалив все с больной головы на здоровую", обвинил Москву в несоблюдении норм ДРСМД и вышел из него в одностороннем порядке, сказал глава комитета Госдумы.
"В таких условиях Россия вынуждена действовать зеркально. Президент Владимир Путин поручил проанализировать уровень угрозы в связи с испытанием США новой модификации крылатой ракеты и принять меры по подготовке симметричного ответа",- сказал он.
При этом, по его словам, это вовсе не означает, что Москва втягивается в затратную гонку вооружений.
"В этом случае европейских партнеров должно больше заботить возможное размещение американских ракет на территории стран Евросоюза. Именно Европа может стать военным полигоном и даже театром действий в случае возникновения конфликта. И, таким образом, Вашингтон создает глобальную угрозу для всего Европейского континента", - сказал он.
Россия всегда выступала и выступает за укрепление мировой стабильности и безопасности, добавил парламентарий.
2 августа США заявили о выходе из ДРСМД, в ответ Россия заявила о прекращении действия договора, возложив ответственность за это на американскую сторону.
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