Иран испытал новую ракету - СМИ

Иран провел успешное испытание новой ракеты, сообщает в субботу агентство Associated Press со ссылкой на заявление Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

Командующий КСИР бригадный генерал Хосейн Салами в связи с пуском заявил, что эта суббота стала "одним из успешных дней для нашей нации".

Никаких подробностей о пуске и о типе ракеты Салами не сообщил, отмечает агентство.

На этой неделе Иран представил зенитно-ракетный комплекс собственного производства "Бавар-373".

США и ряд других западных стран регулярно критикуют Иран за работу над ракетной программой, считая, что она идет вразрез с резолюциями СБ ООН. В Тегеране заявляют, что имеют полное право разрабатывать этот вид вооружения.