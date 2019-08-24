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Регион 24.08.2019 12:05

Иран испытал новую ракету - СМИ

Иран провел успешное испытание новой ракеты, сообщает в субботу агентство Associated Press со ссылкой на заявление Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

Командующий КСИР бригадный генерал Хосейн Салами в связи с пуском заявил, что эта суббота стала "одним из успешных дней для нашей нации".

Никаких подробностей о пуске и о типе ракеты Салами не сообщил, отмечает агентство.

На этой неделе Иран представил зенитно-ракетный комплекс собственного производства "Бавар-373".

США и ряд других западных стран регулярно критикуют Иран за работу над ракетной программой, считая, что она идет вразрез с резолюциями СБ ООН. В Тегеране заявляют, что имеют полное право разрабатывать этот вид вооружения.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ИРАН, РАКЕТА, ИСПЫТАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]