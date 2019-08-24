Иран испытал новую ракету - СМИ

Иран провел успешное испытание новой ракеты, сообщает в субботу агентство Associated Press со ссылкой на заявление Корпуса стражей исламской революции (КСИР).
Командующий КСИР бригадный генерал Хосейн Салами в связи с пуском заявил, что эта суббота стала "одним из успешных дней для нашей нации".
Никаких подробностей о пуске и о типе ракеты Салами не сообщил, отмечает агентство.
На этой неделе Иран представил зенитно-ракетный комплекс собственного производства "Бавар-373".
США и ряд других западных стран регулярно критикуют Иран за работу над ракетной программой, считая, что она идет вразрез с резолюциями СБ ООН. В Тегеране заявляют, что имеют полное право разрабатывать этот вид вооружения.
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