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ТЭК 24.08.2019 13:00

Иранский танкер Adrian Darya, вышедший из Гибралтара, сменил порт назначения на турецкий Мерсин

Экипаж иранского нефтяного танкера Adrian Darya, оказавшегося в центре международного скандала, сменил порт назначения на Мерсин в Турции, сообщает в субботу агентство Associated Press.

После выхода из Гибралтара пунктом назначения экипаж танкера называл порт Каламата в Греции. В этом порте нет необходимой инфраструктуры, чтобы выгрузить с танкера нефть, отмечает AP.

Новые данные были внесены в автоматическую идентификационную систему (АИС). Экипажи судов могут вносить в эту систему любой пункт назначения, так что турецкий порт может не быть настоящим конечным пунктом для танкера, отмечает AP.

Мерсин расположен в 200 км от нефтеперерабатывающего завода в сирийском городе Банияс, куда изначально направлялся танкер по версии гибралтарских властей.

Согласно сайтам, отслеживающим передвижение судов, Adrian Darya находится к югу от Сицилии в Средиземном море. При сохранении текущей скорости танкер прибудет в Мерсин примерно через неделю, отмечает AP.

Агентство Bloomberg также сообщает, что по его подсчетам танкер прибудет в Мерсин 31 августа.

Представитель госдепартамента США во вторник сообщил журналистам, что Вашингтон предупредил правительства Греции и других стран Средиземноморья, что помощь иранскому танкеру, освобожденному в Гибралтаре, будет расцениваться Вашингтоном как поддержка террористической организации.

После этого греческие власти заявили, что не получали от Adrian Darya запроса о швартовке в каком-либо порту Греции.

Ранее стало известно, что оказавшийся в центре международного скандала иранский танкер Grace 1 покинул Гибралтар. Перед выходом из порта судно было переименовано в Adrian Darya. Оно простояло в Гибралтаре 46 дней: сначала его задержали по британскому запросу по подозрению в нарушении запрета ЕС на поставки нефти в Сирию. Затем танкер освободили, так как в Тегеране письменно заверили, что груз не предназначается для Сирии.

После этого США направили Гибралтару запрос на задержание танкера в рамках американских санкций против Ирана. Однако власти Гибралтара отклонили запрос, поскольку санкции США в данном случае не применимы в странах ЕС.

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Тэги: ИРАН, ТАНКЕР, ПОРТ, СМЕНА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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