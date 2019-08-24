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СНГ 24.08.2019 13:30

Президент Молдавии заявляет, что Россия готова предоставить оборудование для утилизации боеприпасов в Приднестровском регионе

Президент Молдавии Игорь Додон сообщил, что Россия готова предоставить необходимое оборудование, чтобы начать процесс утилизации своих боеприпасов в Приднестровском регионе.

"Российская сторона предлагает начать процесс утилизации боеприпасов, находящихся на складе близ села Колбасна в Приднестровском регионе Республики Молдова, и готова предоставить для этого необходимое оборудование. С таким предложением на встрече с президентом РМ выступил министр обороны РФ Сергей Шойгу, который сегодня прибыл с визитом в Республику Молдова", - написал Додон в субботу на своей странице в Facebook после встречи с Шойгу.

"Озвученное предложение будет в скором времени вынесено на рассмотрение участников переговорного формата 5+2 по урегулированию приднестровской проблемы", - заверил президент российского министра обороны.

Он отметил, что "это первый за 28 лет независимости Молдавии приезд главы российского военного ведомства в нашу страну". Президент поблагодарил Шойгу за принятое приглашение и подчеркнул "символичность его приезда именно сегодня, когда мы отмечаем 75-летие освобождение Кишинева в ходе Ясско-Кишиневской операции".

"В ходе беседы пришли к единому мнению о важности возобновления полноценного стратегического партнерства между нашими странами, в том числе на уровне парламента и правительства. Поблагодарил Российскую Федерацию за помощь Молдавии в торгово-экономической сфере, в области защиты наших мигрантов, а также за ее важную роль в политическом урегулировании приднестровского конфликта. В этом контексте особо выделил миротворческую операцию, проводимую на Днестре", - написал Додон.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: МОЛДАВИЯ, РОССИЯ, БОЕПРИПАСЫ, УТИЛИЗАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]