Президент Молдавии заявляет, что Россия готова предоставить оборудование для утилизации боеприпасов в Приднестровском регионе

Президент Молдавии Игорь Додон сообщил, что Россия готова предоставить необходимое оборудование, чтобы начать процесс утилизации своих боеприпасов в Приднестровском регионе.

"Российская сторона предлагает начать процесс утилизации боеприпасов, находящихся на складе близ села Колбасна в Приднестровском регионе Республики Молдова, и готова предоставить для этого необходимое оборудование. С таким предложением на встрече с президентом РМ выступил министр обороны РФ Сергей Шойгу, который сегодня прибыл с визитом в Республику Молдова", - написал Додон в субботу на своей странице в Facebook после встречи с Шойгу.

"Озвученное предложение будет в скором времени вынесено на рассмотрение участников переговорного формата 5+2 по урегулированию приднестровской проблемы", - заверил президент российского министра обороны.

Он отметил, что "это первый за 28 лет независимости Молдавии приезд главы российского военного ведомства в нашу страну". Президент поблагодарил Шойгу за принятое приглашение и подчеркнул "символичность его приезда именно сегодня, когда мы отмечаем 75-летие освобождение Кишинева в ходе Ясско-Кишиневской операции".

"В ходе беседы пришли к единому мнению о важности возобновления полноценного стратегического партнерства между нашими странами, в том числе на уровне парламента и правительства. Поблагодарил Российскую Федерацию за помощь Молдавии в торгово-экономической сфере, в области защиты наших мигрантов, а также за ее важную роль в политическом урегулировании приднестровского конфликта. В этом контексте особо выделил миротворческую операцию, проводимую на Днестре", - написал Додон.