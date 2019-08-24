В Молдавии отмечают 75-летие освобождения республики от фашистских захватчиков

В субботу в Молдавии по случаю 75-летия освобождения республики от фашистских захватчиков президент Игорь Додон, руководство Партии социалистов и депутаты ее парламентской фракции приняли участие в возложении цветов к Вечному огню на Мемориальном комплексе "Вечность".

"24 августа - дата особой значимости для народа нашей страны, она символизирует освобождение Молдовы от фашистской оккупации во время проведения знаменитой Ясско-Кишиневской операции. Десятки тысяч молдаван участвовали в Великой Отечественной войне, многих из них пали в боях. Мы всегда будем хранить память о героических подвигах воинов-освободителей и сделаем всё возможное, чтобы эта память передалась и следующим поколениям", - написал Додон на своей странице в Facebook.

Он подчеркнул, что "вне зависимости от интерпретаций некоторых политиков, 24 августа в Молдавии всегда было, есть и будет Днем Победы, Днем освобождения от фашизма".

Президент также примет участие в торжествах, которые пройдут в субботу на Шерпенском плацдарме, в 100 км от Кишинева, где в 1944 началась Ясско-Кишиневская операция. В торжествах примет участие и министр обороны РФ Сергей Шойгу, который находится с визитом в Кишиневе. По случаю праздника, вечером в Кишиневе состоится концерт и салют.