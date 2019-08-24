В Молдавии отмечают 75-летие освобождения республики от фашистских захватчиков

В субботу в Молдавии по случаю 75-летия освобождения республики от фашистских захватчиков президент Игорь Додон, руководство Партии социалистов и депутаты ее парламентской фракции приняли участие в возложении цветов к Вечному огню на Мемориальном комплексе "Вечность".
"24 августа - дата особой значимости для народа нашей страны, она символизирует освобождение Молдовы от фашистской оккупации во время проведения знаменитой Ясско-Кишиневской операции. Десятки тысяч молдаван участвовали в Великой Отечественной войне, многих из них пали в боях. Мы всегда будем хранить память о героических подвигах воинов-освободителей и сделаем всё возможное, чтобы эта память передалась и следующим поколениям", - написал Додон на своей странице в Facebook.
Он подчеркнул, что "вне зависимости от интерпретаций некоторых политиков, 24 августа в Молдавии всегда было, есть и будет Днем Победы, Днем освобождения от фашизма".
Президент также примет участие в торжествах, которые пройдут в субботу на Шерпенском плацдарме, в 100 км от Кишинева, где в 1944 началась Ясско-Кишиневская операция. В торжествах примет участие и министр обороны РФ Сергей Шойгу, который находится с визитом в Кишиневе. По случаю праздника, вечером в Кишиневе состоится концерт и салют.
Президент Алиев принял генсекретаря ОИС
Армения обстреляла позиции азербайджанской армии из снайперских винтовок - Минобороны Азербайджана
Цены на соя-бобы падают на решении Китая о повышении пошлин
Белоруссия планирует разместить новый узел контроля качества нефти на границе с РФ в 2021 году
Иранский танкер Adrian Darya, вышедший из Гибралтара, сменил порт назначения на турецкий Мерсин
МЧС привлекло самолет-амфибию и 2 вертолета для тушения пожара на северо-западе Азербайджана
Пассажирский лайнер "Уральских авиалиний" экстренно сел в Геленджике
Atlas ES построит в Гяндже многоквартирный дом за 3,3 млн манатов
ГААД получит 18,7 млн манатов на строительство автодороги в центральном регионе Азербайджана
ИВ Бейлагана направит около 445 тыс. манатов на капремонт дорог
Самое время разместить депозит в AccessBank-е!
С новой услугой AccessBank вы не перенесете на завтра, то что можете сделать сегодня
Черногория рассчитывает на финансовую поддержку Азербайджана на строительство Ионическо-Адриатического газопровода
Nar стал лидером по индексу лояльности клиентов
В Баку открылась фотовыставка «Курская дуга»
Президент Казахстана осенью посетит Киргизию с государственным визитом - МИД
Оклахома в ноябре примет II сельскохозяйственный форум Азербайджан-США