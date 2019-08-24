Полиция применила слезоточивый газ против протестующих в Гонконге

В Гонконге проходят очередные антиправительственные протесты, в районе Нгаутхаукок возле полицейского участка полиция применила слезоточивый газ против протестующих, сообщает в субботу газета South China Morning Post.
Сообщается, что протестующие кидали в полицейских различные предметы.
В субботу в Гонконге проходит согласованный с властями марш протестующих в округе Куньтхон. В марше принимают участие более тысячи человек, они требуют полного отказа от законопроекта об экстрадиции, а также объяснений по поводу установки в Гонконге "умных" фонарных столбов.
По словам властей, "умные" фонарные столбы в Гонконге собирают информацию о дорожном движении, погодных условиях и качестве воздуха. Однако некоторые жители города пролагают, что они предназначены для слежки.
В субботу протестующие повалили один из таких столбов, используя циркулярную пилу.
Протесты по выходным жители Гонконга устраивают уже 12-ю неделю подряд. Первоначально он требовали, чтобы власти Гонконга не принимали законопроект, разрешающий экстрадицию из Гонконга на территорию материкового Китая. Затем, когда власти Гонконга отказались от законопроекта, к требованиям прибавились и другие. В частности, протестующие требуют отставки главы администрации Гонконга Кэрри Лэм.
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