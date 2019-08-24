Президент Алиев принял генсекретаря ОИС

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в субботу принял генерального секретаря Организации Исламского сотрудничества (ОИС) Юсифа бин Ахмада Аль-Осайми, сообщает сайт главы государства.

"В ходе встречи состоялся обмен мнениями по вопросам, связанным с перспективами сотрудничества между Азербайджаном и Организацией исламского сотрудничества", - отмечается в информации.

Н.Аббасова