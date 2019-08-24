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Внешняя политика 24.08.2019 14:32

Президент Алиев принял генсекретаря ОИС

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в субботу принял генерального секретаря Организации Исламского сотрудничества (ОИС) Юсифа бин Ахмада Аль-Осайми, сообщает сайт главы государства.

"В ходе встречи состоялся обмен мнениями по вопросам, связанным с перспективами сотрудничества между Азербайджаном и Организацией исламского сотрудничества", - отмечается в информации.

Н.Аббасова

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ПРЕЗИДЕНТ, ОИC, ГЕНСЕК


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]