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Регион 24.08.2019 14:55

В Грузии борются с лесными пожарами в центральной части и на востоке страны

Пожарные-спасатели при поддержке вертолетов третий день в интенсивном режиме продолжают работы по ликвидации пожара в лесном массиве близ села Сакавре Горийского муниципалитета (регион Шида Картли в Восточной Грузии), сообщает в субботу Служба по управлению чрезвычайными ситуациями МВД Грузии.

По информации ведомства, накануне удалось локализовать очаги возгорания, однако сложный рельеф и сильный ветер затрудняют работу.

"Несмотря на это, ситуация полностью находится под контролем и угрозы распространения огня на населенный пункт не существует. В настоящее время продолжается обработка отдельных участков, в основном горящих торфяных отложений", - говорится в сообщении Службы по управлению ЧС.

При этом отмечается, что все работы, в которых участвуют до 250 пожарных-спасателей из ряда регионов страны с соответствующей техникой, а также два вертолета пограничной полиции, координируются полевым штабом, созданным в селе Сакавре. Руководит процессом глава Службы по управлению ЧС МВД Грузии Темур Мгебришвили.

С огнем борются и в Кахетии (регион в Восточной Грузии), где накануне ночью возник сильный пожар в лесу недалеко от села Ахалсопели Кварельского муниципалитета.

Мобилизованным здесь 70 пожарным-спасателям, а также 30 сотрудникам Национального агентства лесного хозяйства и местным жителям-добровольцам с утра субботы помогает вертолет.

В отличие от лесного массива на территории Горийского муниципалитета, где пожар распространился на площади в 40 га, у села Ахалсопели огонь, по предварительным данным, охватил 3 га лиственного леса.

Причины пожаров пока не установлены. МВД Грузии ведет расследования в соответствии со статьей 187 ч.2 УК (повреждение или уничтожение имущества из-за неосторожного обращения с огнём, повлекшие значительный ущерб).

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Тэги: ГРУЗИЯ, ЛЕС, ПОЖАРЫ, СИТУАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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