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Дальнее зарубежье 24.08.2019 15:28

ЕС готов к любому сотрудничеству с Джонсоном по Brexit, кроме выхода Великобритании из ЕС без сделки - Туск

Европейский союз открыт к сотрудничеству с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном по выходу Великобритании из ЕС, но только если речь не будет идти о Brexit без соглашения, заявил в субботу председатель Европейского совета Дональд Туск.

"ЕС всегда был открыт к сотрудничеству... Сейчас мы будем готовы провести серьезные переговоры с премьер-министром Джонсоном. Единственная вещь, по которой я не стану сотрудничать, - это выход из ЕС без сделки", - заявил Туск.

Глава Евросовета отметил, что Джонсон уже третий британский министр от Консервативной партии, с которым он обсуждает Brexit.

Туск выразил надежду на то, что Джонсон не желает "войти в историю как "мистер-нет сделки".

"Мы готовы выслушать рабочие, реалистичные и приемлемые для всех членов ЕС, в том числе Ирландии, идеи", - подчеркнул Туск.

Встреча Туска и Джонсона запланирована на воскресенье на полях саммита G7 во Франции.

Ожидается, что на встрече Джонсон расскажет Туску о том, что канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эмманюэль Макрон выразили готовность к переговорам по изменению соглашения по Brexit.

В Брюсселе неоднократно заявляли, что не готовы вносить изменения в соглашение о выходе Великобритании из ЕС - один из двух документов, согласованных ЕС и Великобританией по Brexit. Однако Джонсон желает внести изменения именно в этот документ, так как там содержится вызывающий недовольство британского парламента пункт об ирландской границе.

Выход Великобритании из ЕС запланирован на 31 октября 2019 года.

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Тэги: ЕС, БРИТАНИЯ, BREXIT, СОТРУДНИЧЕСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]