ЕС готов к любому сотрудничеству с Джонсоном по Brexit, кроме выхода Великобритании из ЕС без сделки - Туск

Европейский союз открыт к сотрудничеству с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном по выходу Великобритании из ЕС, но только если речь не будет идти о Brexit без соглашения, заявил в субботу председатель Европейского совета Дональд Туск.
"ЕС всегда был открыт к сотрудничеству... Сейчас мы будем готовы провести серьезные переговоры с премьер-министром Джонсоном. Единственная вещь, по которой я не стану сотрудничать, - это выход из ЕС без сделки", - заявил Туск.
Глава Евросовета отметил, что Джонсон уже третий британский министр от Консервативной партии, с которым он обсуждает Brexit.
Туск выразил надежду на то, что Джонсон не желает "войти в историю как "мистер-нет сделки".
"Мы готовы выслушать рабочие, реалистичные и приемлемые для всех членов ЕС, в том числе Ирландии, идеи", - подчеркнул Туск.
Встреча Туска и Джонсона запланирована на воскресенье на полях саммита G7 во Франции.
Ожидается, что на встрече Джонсон расскажет Туску о том, что канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эмманюэль Макрон выразили готовность к переговорам по изменению соглашения по Brexit.
В Брюсселе неоднократно заявляли, что не готовы вносить изменения в соглашение о выходе Великобритании из ЕС - один из двух документов, согласованных ЕС и Великобританией по Brexit. Однако Джонсон желает внести изменения именно в этот документ, так как там содержится вызывающий недовольство британского парламента пункт об ирландской границе.
Выход Великобритании из ЕС запланирован на 31 октября 2019 года.
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