Выход США из СВПД играет на руку России и Китаю - Туск

Угрозу распространения ядерного оружия из-за выхода США из сделки по иранскому атому председатель Европейского совета Дональд Туск назвал в числе главных обеспокоенностей участников саммита стран G7 во французском Биаррице.
"Отказ США от ядерного соглашения (Совместного всеобъемлющего плана действий по ядерной программе Ирана - ИФ) не принес позитивного результата. И в западном мире теперь раскол по этому вопросу", - сказал Туск в субботу на брифинге, предшествовавшем встрече G7 в верхах.
"Этот раскол играет на пользу иранским аятоллам, а также России и Китаю", - считает глава Евросовета.
По его словам, "лидеры G7 должны предпринять здесь дополнительные усилия, чтобы найти почву для согласия".
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