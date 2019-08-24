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Выход США из СВПД играет на руку России и Китаю - Туск

Угрозу распространения ядерного оружия из-за выхода США из сделки по иранскому атому председатель Европейского совета Дональд Туск назвал в числе главных обеспокоенностей участников саммита стран G7 во французском Биаррице.

"Отказ США от ядерного соглашения (Совместного всеобъемлющего плана действий по ядерной программе Ирана - ИФ) не принес позитивного результата. И в западном мире теперь раскол по этому вопросу", - сказал Туск в субботу на брифинге, предшествовавшем встрече G7 в верхах.

"Этот раскол играет на пользу иранским аятоллам, а также России и Китаю", - считает глава Евросовета.

По его словам, "лидеры G7 должны предпринять здесь дополнительные усилия, чтобы найти почву для согласия".

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Тэги: ЕС, ТУСК, СВПД, G7


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]