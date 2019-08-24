Выход США из СВПД играет на руку России и Китаю - Туск

Угрозу распространения ядерного оружия из-за выхода США из сделки по иранскому атому председатель Европейского совета Дональд Туск назвал в числе главных обеспокоенностей участников саммита стран G7 во французском Биаррице.

"Отказ США от ядерного соглашения (Совместного всеобъемлющего плана действий по ядерной программе Ирана - ИФ) не принес позитивного результата. И в западном мире теперь раскол по этому вопросу", - сказал Туск в субботу на брифинге, предшествовавшем встрече G7 в верхах.

"Этот раскол играет на пользу иранским аятоллам, а также России и Китаю", - считает глава Евросовета.

По его словам, "лидеры G7 должны предпринять здесь дополнительные усилия, чтобы найти почву для согласия".