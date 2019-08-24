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Регион 24.08.2019 16:05

Здоровье Уилана под угрозой - посольство США

Посольство США в РФ сообщает, что здоровье обвиняемого в РФ в шпионаже американца Пола Уилана находится под угрозой.

"Здоровье Пола Уилана под угрозой, но руководство СИЗО Лефортово отказывается предоставить медицинскую документацию или разрешить провести независимый медосмотр", - говорится в сообщении посольства США в РФ в "Твиттере".

"Пора отпустить его домой, где Пол сможет получить надлежащую медпомощь", - отмечается в сообщении.

23 августа посольство США в России запросило срочный консульский доступ к Полу Уилану в связи с его жалобами на здоровье.

"Мы запросили в МИД РФ срочный консульский доступ к Полу Уилану, чтобы поговорить с ним в связи с серьезными заявлениями по поводу его здоровья", - говорится в сообщении в "Твиттере" американской дипмиссии.

"Здоровье и благополучие американских граждан за рубежом являются нашим главным приоритетом", - отмечают в посольстве.

Ранее Уилан неоднократно жаловался, что у него обострилась травма плеча левой руки и он испытывает боль при ее поднятии вверх. Кроме того, у него обострилась паховая грыжа.

По словам адвоката американца Владимира Жеребенкова, к Уилану приезжали врачи от Минздрава, которые провели обследование и пришли к выводу, что в операции он пока не нуждается.

По просьбе врачей, Уилан запросил через консульский отдел свои медицинские документы.

Лефортовский суд Москвы в пятницу продлил арест Уилана еще на два месяца - до 29 октября".

Гражданин США Уилан был задержан в Москве 28 декабря 2018 года.

Позже выяснилось, что Уилан имеет еще три гражданства - Великобритании, Ирландии и Канады. Посольства всех этих стран в РФ получили от него запросы о помощи.

Ему предъявлено обвинение по статье 276 УК РФ (шпионаж). Если вина Уилана будет доказана, ему грозит наказание от 10 до 20 лет заключения.

Ранее Жеребенков сообщил, что следствие обвиняет Уилана в шпионаже в пользу американских спецслужб. На изъятой у иностранца флэшке содержались сведения, составляющие гостайну. При этом, утверждает защитник, Уилан считал, что на флэшке были личные сведения о его предыдущих посещениях РФ, но ознакомиться с ее содержимым он не успел.

Как сказал Жеребенков, Уилан не признает вины и считает свое уголовное преследование ошибкой.

Брат Уилана Дэвид утверждает, что тот прибыл в Москву по приглашению на свадьбу. Брат задержанного также сообщил, что Уилан - отставной морской пехотинец. Семья задержанного обратилась за помощью в конгресс США, в посольство США в РФ и в госдеп, сказал Дэвид Уилан.

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Тэги: США, РОССИЯ, УИЛАН, ЗДОРОВЬЕ


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