Торговые войны ведут к подрыву доверия между участниками рынка и рецессии - Туск

Председатель Европейского совета Дональд Туск призвал прекратить торговые войны.

"Торговые соглашения и реформа ВТО являются лучшими решениями против этих торговых войн. Они ведут нас только к рецессии, тогда как торговые соглашения способствовали бы экономике", - сказал Туск в субботу в Биаррице на брифинге, предшествовавшем началу саммита G7.

Он подчеркнул, что "торговые войны между членами G7 приведут к подрыву доверия, которое уже ослаблено между нами".

Отвечая на вопрос, не ведет ли эскалация торговых противоречий между США и Китаем к всемирной торговой войне, Туск отметил, что "надо содействовать сотрудничеству, а не конфронтации".

"Очевидно, что если Соединенные Штаты, президент Трамп будут прибегать к таможенным пошлинам и сборам как политическому инструменту, это будет означать, что такая конфронтация принесет значительные риски для всего мира, в том числе для Европейского союза", - сказал глава Евросовета.

Туск добавил: "Вот почему нам нужна G7, чтобы вести искренние и открытые дискуссии".

Он выразил надежду, что участники встречи станут мудрее после ее завершения.