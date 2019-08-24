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Дальнее зарубежье 24.08.2019 16:00

Торговые войны ведут к подрыву доверия между участниками рынка и рецессии - Туск

Председатель Европейского совета Дональд Туск призвал прекратить торговые войны.

"Торговые соглашения и реформа ВТО являются лучшими решениями против этих торговых войн. Они ведут нас только к рецессии, тогда как торговые соглашения способствовали бы экономике", - сказал Туск в субботу в Биаррице на брифинге, предшествовавшем началу саммита G7.

Он подчеркнул, что "торговые войны между членами G7 приведут к подрыву доверия, которое уже ослаблено между нами".

Отвечая на вопрос, не ведет ли эскалация торговых противоречий между США и Китаем к всемирной торговой войне, Туск отметил, что "надо содействовать сотрудничеству, а не конфронтации".

"Очевидно, что если Соединенные Штаты, президент Трамп будут прибегать к таможенным пошлинам и сборам как политическому инструменту, это будет означать, что такая конфронтация принесет значительные риски для всего мира, в том числе для Европейского союза", - сказал глава Евросовета.

Туск добавил: "Вот почему нам нужна G7, чтобы вести искренние и открытые дискуссии".

Он выразил надежду, что участники встречи станут мудрее после ее завершения.

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Тэги: ЕС, ТУСК, ТОРГОВЛЯ, ВОЙНЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]