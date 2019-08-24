Трамп прибыл во Францию на саммит G7

Самолет, на борту которого находится президент США Дональд Трамп, прибыл в субботу в аэропорт французского города Биарриц, где стартует саммит G7, сообщают американские СМИ.
Самолет приземлился в 13:03 по местному времени (14:03 по мск). Первоначально "борт номер один" американского президента приземлился в аэропорту города Бордо, затем президент пересел на меньший самолет и через 40 минут прибыл в Биарриц.
В Биаррице Трампа и его супругу Меланию поприветствовала делегация, в составе которой была посол США во Франции Джейми Маккорт.
Ранее на саммит уже прибыл премьер-министр Канады Джастин Трюдо и премьер-министр Японии Синдзо Абэ.
Саммит в городе Биарриц продлится с субботы до понедельника. Ожидается, что лидеры стран G7 обсудят среди прочего экономические проблемы, а также вопросы изменения климата.
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