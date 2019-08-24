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Дальнее зарубежье 24.08.2019 15:35

Трамп прибыл во Францию на саммит G7

Самолет, на борту которого находится президент США Дональд Трамп, прибыл в субботу в аэропорт французского города Биарриц, где стартует саммит G7, сообщают американские СМИ.

Самолет приземлился в 13:03 по местному времени (14:03 по мск). Первоначально "борт номер один" американского президента приземлился в аэропорту города Бордо, затем президент пересел на меньший самолет и через 40 минут прибыл в Биарриц.

В Биаррице Трампа и его супругу Меланию поприветствовала делегация, в составе которой была посол США во Франции Джейми Маккорт.

Ранее на саммит уже прибыл премьер-министр Канады Джастин Трюдо и премьер-министр Японии Синдзо Абэ.

Саммит в городе Биарриц продлится с субботы до понедельника. Ожидается, что лидеры стран G7 обсудят среди прочего экономические проблемы, а также вопросы изменения климата.

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Тэги: США, ПРЕЗИДЕНТ, G7, ПРИБЫТИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]