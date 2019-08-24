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Трамп и Макрон проводят незапланированную встречу за обедом перед саммитом G7 -СМИ

Президент Франции Эмманюэль Макрон и президент США Дональд Трамп в субботу проводят совместный обед в городе Биаррице, где в скором времени начнется саммит G7, сообщают западные СМИ.

Обед не был запланирован в расписании президентов, отмечают СМИ. Он проходит в гостинице Hotel du Palais, где позднее пройдет сам саммит G7.

Макрон перед обедом сообщил журналистам, что лидеры стран G7 обсудят на саммите темы Ливии, Ирана и России, а также другие важные проблемы, в том числе вопросы окружающей среды и равенства полов.

Макрон упомянул, что у США и Франции есть разногласия по вопросу климата, но пообещал, что США и Франция останутся союзниками и друзьями.

Трамп заявил, что у США и Франции есть много общего, и страны "долгое время являются друзьями".

Журналисты попросили Трампа прокомментировать его недавнюю угрозу ввести крупные налоги в отношении французского вина, в ответ Трамп заявил, что он "любит французское вино".

Перед вылетом на саммит G7 Трамп пригрозил, что США могут ввести такие налоги на импорт французского вина, которых во Франции "ещё не видели" если Франция введет налоги на услуги крупных цифровых компаний, в том числе Google и Apple.

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Тэги: ФРАНЦИЯ, США, ПРЕЗИДЕНТЫ, ВСТРЕЧА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]