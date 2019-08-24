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Дальнее зарубежье 24.08.2019 19:30

ЕС готов финансово помочь Бразилии в тушении лесных пожаров - Туск

Председатель Европейского совета Дональд Туск связал лесные пожары в Амазонии с перспективой самого существования человечества.

"Речь идет о нашем "быть или не быть". В то же время ЕС готов предложить финансовую помощь для борьбы с пожарами", - заявил Туск в субботу во французском Биаррице на брифинге перед открытием саммита стран G7.

Борьбу против климатического кризиса и защиту природной среды, включая леса и океаны, он отнес к важнейшим задачам встречи лидеров государств "большой семерки".

"Горящий тропический лес Амазонки стал еще одним удручающим признаком нашего времени. Мы, конечно, поддерживаем соглашение ЕС - Mercosur (общий рынок стран Южной Америки, включающий Аргентину, Бразилию, Парагвай и Уругвай - ИФ), которое также предусматривает защиту климата и окружающей среды, но трудно представить гармоничный процесс его ратификации европейскими странами, пока правительство Бразилии допускает уничтожение зеленых легких планеты Земля", - сказал глава Евросовета.

На вопрос, разделяет ли он мнение президента Франции Эмманюэля Макрона, выступившего с резкой критикой пассивности президента Бразилии Жаира Болсонару в условиях лесных пожаров, и пригрозившего не ратифицировать соглашение ЕС - Mercosur, если бразильское руководство не изменит своей позиции, Туск ответил, что не хотел бы демотивировать бразильского президента от действий в позитивном направлении.

Он признал при этом, что понимает "естественную спонтанную реакцию" Макрона, которую, по его словам, разделяют граждане ЕС.

"Но как вы могли констатировать, мнение бразильского президента о пожарах меняется. И я надеюсь, что его самые последние заявления, что он согласен сотрудничать с нами, а также с Соединенными Штатами, реальны и обоснованы. И я поддерживаю президента Макрона, когда он предлагает руководителям G7 поднять эту проблему сегодня и завтра", - сказал Туск.

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Тэги: ЕС, БРАЗИЛИЯ, ПОЖАРЫ, ПОМОЩЬ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]