Лидеры стран G7 смогут оценить в Биаррице традиционную кухню французской Страны басков

На ужине в субботу вечером в Биаррице, одном из главных городов французской Страны басков, главы государств и правительств стран G7 отведают местные традиционные блюда, сообщил канал RTL.
По его данным, на ужине, запланированном на 20:30 местного времени (21:30 мск) гостям будут поданы угощения, приготовленные известным баскским шефом Седриком Бешадом при помощи старшего повара Елисейского дворца Гийома Гомеза.
Ужин, открывающий встречу, который пройдет на биаррицском маяке, стартует с местной закуски piperade на основе помидоров, лука, сладкого и острого перца.
Затем последует marmitako - типичное блюдо региона из атлантического красного тунца. Далее будет подан набор местных сыров. И наконец - "баскский торт" на десерт, который готовят из бисквитного теста с миндалем или ромом и ванилью.
В течение саммита гостей будут обслуживать и другие известные шефы Франции. При этом на протяжении всей встречи в основе всех угощений будут продукты Страны басков, которая удачно сочетает в своей кухне продукты океана и гор.
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