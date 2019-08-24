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Дальнее зарубежье 24.08.2019 17:51

Лидеры стран G7 смогут оценить в Биаррице традиционную кухню французской Страны басков

На ужине в субботу вечером в Биаррице, одном из главных городов французской Страны басков, главы государств и правительств стран G7 отведают местные традиционные блюда, сообщил канал RTL.

По его данным, на ужине, запланированном на 20:30 местного времени (21:30 мск) гостям будут поданы угощения, приготовленные известным баскским шефом Седриком Бешадом при помощи старшего повара Елисейского дворца Гийома Гомеза.

Ужин, открывающий встречу, который пройдет на биаррицском маяке, стартует с местной закуски piperade на основе помидоров, лука, сладкого и острого перца.

Затем последует marmitako - типичное блюдо региона из атлантического красного тунца. Далее будет подан набор местных сыров. И наконец - "баскский торт" на десерт, который готовят из бисквитного теста с миндалем или ромом и ванилью.

В течение саммита гостей будут обслуживать и другие известные шефы Франции. При этом на протяжении всей встречи в основе всех угощений будут продукты Страны басков, которая удачно сочетает в своей кухне продукты океана и гор.

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Тэги: ФРАНЦИЯ, G7, САММИТ, КУХНЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]