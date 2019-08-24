Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8816 RUR   0.0259 GBR   2.0788 TRY   0.2946

Цена на нефть

    $/bbl WTI 55.35 -0.33 Brent 59.92 -0.38

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 24.08.2019 18:21

Пекин осудил решение США о повышении пошлин на китайские товары

Китай в субботу осудил решение США повысить пошлины на китайские товары, заявив, что оно негативно сказывается на международной торговле, сообщают западные СМИ со ссылкой на министерство коммерции Китая.

Повышение пошлин "серьезно вредит многосторонней торговой системе и нормальному порядку международной торговли", сообщили в министерстве.

Подобный "односторонний и агрессивный торговый протекционизм" негативно сказывается на консенсусе, достигнутом Китаем и США, отметили в министерстве.

"Китай призывает США не оценивать ситуацию неправильно", - заявил пресс-секретарь министерства.

Ранее Трамп заявил, что решил пересмотреть в сторону ужесточения запланированные на осень пошлины на импортируемые товары из КНР. По его словам, с 1 октября пошлина на товары на $250 млрд, сейчас составляющая 25%, составит уже 30%. Кроме того, остальные товары объёмом в $300 млрд из Китая, с которых США с 1 сентября собирались брать пошлину в 10%, теперь решено облагать пошлиной в 15%.

Так Трамп отреагировал на решение Пекина ввести пошлины на американские товары, объёмом в $75 млрд в год. Президент США назвал этот шаг Китая политически мотивированным.

Перед вылетом на саммит G7 Трамп отметил, что он все еще открыт для переговоров с Китаем.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: КИТАЙ, США, ПОШЛИНЫ, РЕАКЦИЯ


Похожие новости


Трамп заявил, что он открыт к торговым переговорам с Китаем Трамп в сентябре и октябре усилит пошлины на китайские товары Китай введет ответные пошлины на американские товары стоимостью $75 млрд в год Действия США в отношении Huawei не оказывают существенного влияния на компанию - гендиректор США не станут вводить пошлины на ряд товаров китайского импорта до 15 декабря Риски рецессии в США выросли в связи с торговым конфликтом с Китаем - Goldman Sachs

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]