Пекин осудил решение США о повышении пошлин на китайские товары

Китай в субботу осудил решение США повысить пошлины на китайские товары, заявив, что оно негативно сказывается на международной торговле, сообщают западные СМИ со ссылкой на министерство коммерции Китая.

Повышение пошлин "серьезно вредит многосторонней торговой системе и нормальному порядку международной торговли", сообщили в министерстве.

Подобный "односторонний и агрессивный торговый протекционизм" негативно сказывается на консенсусе, достигнутом Китаем и США, отметили в министерстве.

"Китай призывает США не оценивать ситуацию неправильно", - заявил пресс-секретарь министерства.

Ранее Трамп заявил, что решил пересмотреть в сторону ужесточения запланированные на осень пошлины на импортируемые товары из КНР. По его словам, с 1 октября пошлина на товары на $250 млрд, сейчас составляющая 25%, составит уже 30%. Кроме того, остальные товары объёмом в $300 млрд из Китая, с которых США с 1 сентября собирались брать пошлину в 10%, теперь решено облагать пошлиной в 15%.

Так Трамп отреагировал на решение Пекина ввести пошлины на американские товары, объёмом в $75 млрд в год. Президент США назвал этот шаг Китая политически мотивированным.

Перед вылетом на саммит G7 Трамп отметил, что он все еще открыт для переговоров с Китаем.