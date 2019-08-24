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СНГ 24.08.2019 19:16

Очередной конфликт с применением оружия произошёл на границе Киргизии и Таджикистана

Киргизские пограничники применили оружие во время конфликта между гражданами Киргизии и Таджикистана на недемаркированном участке киргизско-таджикской государственной границы, сообщили в субботу "Интерфаксу" в пресс-службе Государственной пограничной службы (ГПС) Киргизии.

"В 15:30 (13:30 ) в местности Борбордук Лейлекского района (Баткенская область, юг Киргизии) произошел конфликт между жителями приграничных районов Киргизии и Таджикистана. Около 20 граждан Таджикистана потребовали от жителя Жаны-Жерской сельской управы прекратить строительство забора на территории его дома, ссылаясь на то, что дом находится на неописанном участке госграницы, и начали разрушать забор", - рассказал собеседник агентства.

По его словам, с целью предотвращения конфликта на место инцидента прибыли пограничники и сотрудники правоохранительных органов Киргизии. "Граждане Таджикистана стали закидывать камнями киргизских военнослужащих и нападать на них с целью завладения оружием. В целях недопущения эскалации конфликта пограничный наряд Киргизии произвел два выстрела в воздух, после чего граждане Таджикистана убежали на свою территорию", - сообщили в ведомстве.

По данным ГПС Киргизии, на данный момент обстановка на киргизско-таджикском участке государственной границы стабильная. "После проведения таджикской стороной разъяснительной работы жители приграничного села разошлись", - сказал представитель пресс-службы.

Протяженность киргизско-таджикской границы составляет 971 километр. Переговоры о делимитации линии границы между сторонами начались в 1990-х годах, но затем процесс приостановился и возобновился два года назад. На сегодняшний день из 971 км описано 583 км.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: КИРГИЗИЯ, ТАДЖИКИСТАН, ГРАНИЦА, ПОТАСОВКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]