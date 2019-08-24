Бывший король Испании Хуан Карлос успешно перенес операцию на сердце

Бывшему королю Испании Хуану Карлосу провели успешную операцию на сердце, сообщает в субботу агентство Associated Press.
Операция прошла в больнице в Мадриде, в настоящее время Хуан Карлос находится в послеоперационном отделении.
В больницу прибыл сын Хуана Карлоса король Филипп VI вместе со своей матерью королевой Софией.
Решение о проведении операции было принято врачами после ежегодного планового медицинского осмотра бывшего короля, который состоялся в июне.
Хуану Карлосу сейчас 81 год. В 2014 году он отрекся от престола в пользу своего сына, Филиппа, при этом формально сохранив королевский титул. Сын Хуана Карлоса взошел на трон как Филипп VI.
Бывший король Испании неоднократно сталкивался с проблемами со здоровьем. В апреле прошлого года он перенес операцию по замене протеза в правом колене.
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии из крупнокалиберных пулеметов – Минобороны Азербайджана
Президент Алиев принял генсекретаря ОИС
Армения обстреляла позиции азербайджанской армии из снайперских винтовок - Минобороны Азербайджана
В британских аэропортах снимут запрет на провоз жидкостей благодаря 3D-сканерам
Цены на соя-бобы падают на решении Китая о повышении пошлин
Белоруссия планирует разместить новый узел контроля качества нефти на границе с РФ в 2021 году
МЧС привлекло самолет-амфибию и 2 вертолета для тушения пожара на северо-западе Азербайджана
Пассажирский лайнер "Уральских авиалиний" экстренно сел в Геленджике
Atlas ES построит в Гяндже многоквартирный дом за 3,3 млн манатов
ГААД получит 18,7 млн манатов на строительство автодороги в центральном регионе Азербайджана
ИВ Бейлагана направит около 445 тыс. манатов на капремонт дорог
Самое время разместить депозит в AccessBank-е!
С новой услугой AccessBank вы не перенесете на завтра, то что можете сделать сегодня
Черногория рассчитывает на финансовую поддержку Азербайджана на строительство Ионическо-Адриатического газопровода
Nar стал лидером по индексу лояльности клиентов
В Баку открылась фотовыставка «Курская дуга»
Президент Казахстана осенью посетит Киргизию с государственным визитом - МИД
Оклахома в ноябре примет II сельскохозяйственный форум Азербайджан-США