Бывший король Испании Хуан Карлос успешно перенес операцию на сердце

Бывшему королю Испании Хуану Карлосу провели успешную операцию на сердце, сообщает в субботу агентство Associated Press.

Операция прошла в больнице в Мадриде, в настоящее время Хуан Карлос находится в послеоперационном отделении.

В больницу прибыл сын Хуана Карлоса король Филипп VI вместе со своей матерью королевой Софией.

Решение о проведении операции было принято врачами после ежегодного планового медицинского осмотра бывшего короля, который состоялся в июне.

Хуану Карлосу сейчас 81 год. В 2014 году он отрекся от престола в пользу своего сына, Филиппа, при этом формально сохранив королевский титул. Сын Хуана Карлоса взошел на трон как Филипп VI.

Бывший король Испании неоднократно сталкивался с проблемами со здоровьем. В апреле прошлого года он перенес операцию по замене протеза в правом колене.