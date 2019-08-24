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Дальнее зарубежье 24.08.2019 20:17

Бывший король Испании Хуан Карлос успешно перенес операцию на сердце

Бывшему королю Испании Хуану Карлосу провели успешную операцию на сердце, сообщает в субботу агентство Associated Press.

Операция прошла в больнице в Мадриде, в настоящее время Хуан Карлос находится в послеоперационном отделении.

В больницу прибыл сын Хуана Карлоса король Филипп VI вместе со своей матерью королевой Софией.

Решение о проведении операции было принято врачами после ежегодного планового медицинского осмотра бывшего короля, который состоялся в июне.

Хуану Карлосу сейчас 81 год. В 2014 году он отрекся от престола в пользу своего сына, Филиппа, при этом формально сохранив королевский титул. Сын Хуана Карлоса взошел на трон как Филипп VI.

Бывший король Испании неоднократно сталкивался с проблемами со здоровьем. В апреле прошлого года он перенес операцию по замене протеза в правом колене.

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Тэги: ИСПАНИЯ, ЭКС/КОРОЛЬ, ОПЕРАЦИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]