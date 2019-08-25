На Украине заявили об успешном испытании космической ракеты

Проведены огневые испытания украинской космической ракеты-носителя класса "Циклон-4", сообщили в пресс-службе "Конструкторского бюро Южное".
"23 августа, накануне 28-й годовщины Независимости нашей страны, впервые за время ее новейшей истории, были проведены огневые испытания ступени ракеты-носителя в целом - состоялся прожиг третьей ступени ракеты-носителя среднего класса "Циклон-4" спроектированный КБ "Южное", изготовленной на Южмаше", говорится в сообщении на официальной странице Южмаша в соцсети Фейсбук.
Ракета предназначена для работы непосредственно в космосе и для выведения на орбиту спутников.
"Во время огневых испытаний все системы отработали отлично, двигатель степени включался пять раз, как и было запланировано конструкторами КБ Южное. Испытания признаны успешными!" - отметили в КБ "Южное".
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