В британских аэропортах снимут запрет на провоз жидкостей благодаря 3D-сканерам

Правительство Великобритании рассчитывает оборудовать все главные аэропорты страны до конца 2022 года 3D-сканерами для багажа, что позволит отменить запрет на провоз жидкостей в самолете, сообщает "Би-би-си".
Как отмечается, новое оборудование уже установлено в лондонском аэропорту Хитроу. Оно позволяет сотрудникам служб безопасности более четко рассмотреть содержимое багажа, а также увеличивать и поворачивать изображение при досмотре.
По мнению британских властей, 3D-сканеры повысят уровень безопасности, ускорят проверки перед посадкой в самолет и позволят отменить ограничения на поездки с жидкостями и ноутбуками.
"Би-би-си" напоминает, что в настоящее время пассажиры могут перевозить в ручной клади жидкость только в контейнерах, объем которых не превышает 100 мл. Их необходимо упаковывать в один прозрачный пластиковый пакет размером 20 см x 20 см и показывать сотрудникам службы безопасности аэропорта.
В 2006 году британская полиция заявила, что предотвратила террористическую атаку с использованием взрывчатых веществ, замаскированных под бутылки с напитками.
После этого и были введены ограничения на провоз жидкостей в самолете, причем до этого три месяца действовал полный запрет на перевозку жидкостей
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