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Транспорт и связь 25.08.2019 09:18

В британских аэропортах снимут запрет на провоз жидкостей благодаря 3D-сканерам

Правительство Великобритании рассчитывает оборудовать все главные аэропорты страны до конца 2022 года 3D-сканерами для багажа, что позволит отменить запрет на провоз жидкостей в самолете, сообщает "Би-би-си".

Как отмечается, новое оборудование уже установлено в лондонском аэропорту Хитроу. Оно позволяет сотрудникам служб безопасности более четко рассмотреть содержимое багажа, а также увеличивать и поворачивать изображение при досмотре.

По мнению британских властей, 3D-сканеры повысят уровень безопасности, ускорят проверки перед посадкой в самолет и позволят отменить ограничения на поездки с жидкостями и ноутбуками.

"Би-би-си" напоминает, что в настоящее время пассажиры могут перевозить в ручной клади жидкость только в контейнерах, объем которых не превышает 100 мл. Их необходимо упаковывать в один прозрачный пластиковый пакет размером 20 см x 20 см и показывать сотрудникам службы безопасности аэропорта.

В 2006 году британская полиция заявила, что предотвратила террористическую атаку с использованием взрывчатых веществ, замаскированных под бутылки с напитками.

После этого и были введены ограничения на провоз жидкостей в самолете, причем до этого три месяца действовал полный запрет на перевозку жидкостей

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Тэги: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, ХИЛТРОУ, ЖИДКОСТЬ, ПРОВОЗ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]