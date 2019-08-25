Токио выразил протест Сеулу из-за военных учений у спорных островов

Японское правительство выразило дипломатический протест властям Республики Корея на фоне военных учений южнокорейских ВМС у островов Такэсима, передает агентство Kyodo.

"Такэсима - уникальная для Японии территория. Учения недопустимы", - говорится в сообщении.

В свою очередь южнокорейское агентство Yonhap ранее проинформировало, что вооруженные силы страны начали двухдневные военные учения в районе островов Токто (так спорные острова называют в Южной Корее - ИФ). В них участвуют военно-морские силы, военно-воздушные силы, войска армии и морской пехоты Республики Корея, а также военные корабли и самолеты.

Сеул объясняет необходимость военных учений посягательствами Токио на спорные острова. "Учитывая важность и размеры учений, военные назвали их "Учения по обороне территории Восточного (Японского - ИФ) моря", чтобы еще больше укрепить свою решимость защищать территории страны в Восточном море, включая Токто", - сказал представитель ВМС Южной Кореи.

Группа островов Такэсима (также Токто, Лианкур) расположена в западной части Японского моря. Токио объявил их своей территорией в 1905 году, незадолго до аннексии Кореи. После Второй мировой войны управление островами осуществляет Сеул, однако территориальный спор между странами продолжается.