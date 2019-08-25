Во Франции в ходе столкновений с полицией задержаны 68 противников G7

Во французском Байонне акция противников G7 переросла в массовые беспорядки, полиция задержала 68 человек, сообщает BFM TV.
По информации телеканала, 38 человек арестованы за "участие в группе, совершающей насилие или наносящей ущерб, владение объектами, которые могут быть использованы в качестве оружия, сокрытие лица и метание предметов". Пострадавших в результате столкновений нет, добавили в префектуре Атлантических Пиренеев.
Как отмечалось, около 19:00 по местному времени (20:00 мск) полиция применила против участников акции протеста водяные пушки и слезоточивый газ. Около 20:30 (21:30 мск) демонстрантов разогнали.
После жесткого разгона акций в Байонне антиглобалисты из Alternatives G7 сообщили в твиттере, что отменяют протестные мероприятия в семи населенных пунктах Французской Страны Басков, запланированные на воскресенье. Свое решение организаторы объяснили тем, что не могут гарантировать безопасность участников протестов из-за действий полиции.
45-ый саммит G7 стартовал в субботу, 24 августа, во французском Биаррице.
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