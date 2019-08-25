Соединенные Штаты должны отменить ограничения для британского бизнеса в США в случае, если Вашингтон хочет заключить торговую сделку с Лондоном, приводит слова премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона "Би-би-си".

По его мнению, у британского бизнеса на американском рынке хорошие перспективы, но ему мешают "очень значительные преграды".

"Мы намерены воспользоваться этими возможностями, но они потребуют от наших американских друзей пойти на компромисс и открыть доступ(на рынок США - ИФ), потому что в настоящее время ограничений слишком много", - считает британский премьер.

В качестве примера таких ограничений Джонсон привел невозможность продавать в США британские пироги со свининой Melton Mowbray и болгарские перцы, а также ограничения по продаже алкоголя.

"Поставки вина строго ограничены. Если вы хотите экспортировать вино, произведенное в Англии, в США, вам нужно обратиться к американскому дистрибьютору", - заявил он.

Также, по его словам, в США действует налог на британские мини-пивоварни, который не распространяется на американские мини-пивоварни в Великобритании.

Джонсон добавил, что уже обсуждал эти проблемы с президентом США Дональдом Трампом и намерен снова затронуть этот вопрос во время переговоров в воскресенье на полях саммита G7.

"Би-би-си" напоминает, что в июле Трамп объявил о переговорах между Лондоном и Вашингтоном по поводу "очень значительной" торговой сделки. По его оценке, заключение соглашения после Brexit может привести к увеличению объемов торговли между двумя странами в "три-четыре, а то и в пять раз", однако подробностей потенциальной сделки президент США не привел.

Кроме того, советник главы США по нацбезопасности Джон Болтон в ходе визита в Лондон заявлял, чтоСоединенные Штаты поддержат Великобританиюв случае выхода из ЕС без сделки.