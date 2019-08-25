В Северной Корее объявили в воскресенье, что успешно испытали новую реактивную систему залпового огня (РСЗО), сообщает агентство "Ренхап" со ссылкой на официальные СМИ КНДР.
Эта система названа "сверхкрупной". Ее характеристики не указываются. Испытания, по данным северокорейского агентства ЦТАК, прошли в субботу в присутствии лидера КНДР Ким Чен Ына.
В субботу сообщалось об пуске в КНДР двух баллистических ракет малой дальности. Южнокорейские военные подсчитали, что они преодолели около 380 км, максимальная высота составляла 97 км.
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