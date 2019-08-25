Трамп считает возможным приглашение Путина на саммит G7 в США - Bloomberg

Президент США Дональд Трамп в воскресенье допустил, что президент России Владимир Путин будет приглашен на следующий саммит G7 в США, сообщает агентство Bloomberg.

"Вполне возможно", что Трамп пригласит Владимира Путина в качестве гостя на саммит G7 в следующем году", - пишет агентство.

Американский президент подтвердил, что лидеры G7 обсуждали возможность возвращения России в эту группу. В то же время он отметил, что не знает, вернется ли в нее Москва.

При этом "возможное возвращение (России) в группу - это тема для обсуждения, но европейцы заявили о том, что первоначально необходимо урегулировать кризис на Украине", подчеркивает Bloomberg.