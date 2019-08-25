Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8816 RUR   0.0259 GBR   2.0788 TRY   0.2946

Цена на нефть

    $/bbl WTI 55.35 -0.33 Brent 59.92 -0.38

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 25.08.2019 12:05

Трамп заявил о близком заключении крупного торгового соглашения с Великобританией

Грандиозное торговое соглашение может быть вскоре заключено между США и Великобританией, заявил в воскресенье на полях саммита "Группы семи" в Биаррице президент США Дональд Трамп на встрече с главой британского правительства Борисом Джонсоном.

"Это очень крупное соглашение, оно значительнее всех тех, что у нас были прежде", - сказал он, отметив, что оно будет заключено вскоре, поскольку у сторон никаких проблем нет.

Ранее сообщалось о том, что Вашингтон и Лондон рассчитывают на заключение нового торгового соглашения сразу после выхода Великобритании из ЕС, намеченного на 31 октября.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: США, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, СОГЛАШЕНИЕ, ПЕРСПЕКТИВЫ


Похожие новости


Джонсон призвал США "пойти на компромисс" для заключения торговой сделки Болтон отправляется с двухдневным визитом в Великобританию Кандидат в британские премьеры Джонсон в случае победы на выборах сосредоточится на сотрудничестве с Вашингтоном HSBC неожиданно сменил главу американского подразделения Трамп сообщил, что критиковавший его британский посол плохо служил Великобритании США и Великобритания могут заключить выдающееся соглашение по торговле - Трамп

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]