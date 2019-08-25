В Душанбе расценили как провокацию очередной инцидент на границе с Киргизией

Пограничники Таджикистана назвали провокацией инцидент, произошедший накануне вечером на границе Таджикистана и Киргизии.

"Десятки граждан Лейлекского района на спорном участке линии госграницы, нарушая все требования протоколов и без согласования соответствующих органов ... умышленно начали строительство двух автозаправок", - говорится в заявлении пресс-центр пограничных войск ГКНБ Таджикистана, которое в воскресенье опубликовали официальные СМИ республики.

В нем отмечается, что согласно принятым двухсторонним соглашениям двух государств до завершения демаркации и делимитации границы запрещены все виды строительных работ на спорных участках.

"Однако по неизвестным причинам жители приграничных районов Баткенской области Киргизии, постоянно игнорируя требования вышеуказанных протоколов, ведут провокационные действия, которые могут спровоцировать очередные приграничные конфликты между жителями соседних государств", - говорится в документе.

В заявлении отмечается, что на данный момент обстановка на киргизско-таджикском участке государственной границы стабильная.

В минувшую субботу в пресс-службе Государственной пограничной службы (ГПС) Киргизии сообщили "Интерфаксу", что киргизские пограничники применили оружие во время конфликта между гражданами Киргизии и Таджикистана на недемаркированном участке киргизско-таджикской государственной границы.

"В 15:30 (13:30) в местности Борбордук Лейлекского района (Баткенская область, юг Киргизии) произошел конфликт между жителями приграничных районов Киргизии и Таджикистана. Около 20 граждан Таджикистана потребовали от жителя Жаны-Жерской сельской управы прекратить строительство забора на территории его дома, ссылаясь на то, что дом находится на неописанном участке госграницы, и начали разрушать забор", - рассказал собеседник агентства.

По его словам, с целью предотвращения конфликта на место инцидента прибыли пограничники и сотрудники правоохранительных органов Киргизии. "Граждане Таджикистана стали закидывать камнями киргизских военнослужащих и нападать на них с целью завладения оружием. В целях недопущения эскалации конфликта пограничный наряд Киргизии произвел два выстрела в воздух, после чего граждане Таджикистана убежали на свою территорию", - сообщили в ведомстве.

Протяженность киргизско-таджикской границы составляет 971 километр. Переговоры о делимитации линии границы между сторонами начались в 1990-х годах, но затем процесс приостановился и возобновился два года назад. На сегодняшний день из 971 км описано 583 км.