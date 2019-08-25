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Регион 25.08.2019 16:45

Площадь лесных пожаров в России выросла

В России за прошедшие сутки площадь лесных пожаров в зоне тушения увеличилась на 7,7 тыс. гектаров и составила 50,1 тыс. гектаров.

Как сообщает в воскресенье "Авиалесоохрана", "на 00:00 мск 25 августа на территории РФ действовало 109 лесных пожаров на площади 50 140 гектаров, по которым проводились работы по активному тушению".

Днем ранее сообщалось, что в России зафиксировали 122 лесных пожара на площади 42,4 тысячи гектаров.

В сообщении, опубликованном в воскресенье на сайте ФБУ "Авиалесоохрана", также говорится, что "по информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки 24.08.2019 в России ликвидировано 29 лесных пожаров на площади 429 га".

Больше всего работы у пожарных было в Красноярском крае - там действовало 84 пожара на землях лесного фонда. Площадь, пройденная огнем, этих пожаров соответствовала 22,1 тыс. гектаров.

Всего на тушении лесных пожаров было задействовано 1,4 тыс. человек, 158 единиц техники, 27 воздушных судов на мониторинге и 12 воздушных судов на тушении.

Кроме того, по состоянию на раннее утро воскресенья, на труднодоступных и удаленных землях лесного фонда находились под постоянным наблюдением и контролем 59 лесных пожаров на площади, пройденной огнем, 675, 8 тыс. гектаров.

Тушение этих пожаров на основании решений региональных комиссий по предупреждению и ликвидации ЧС было прекращено. Речь идет о 39 пожарах на площади почти 354,7 тыс. гектаров в Республике Саха, 17 пожарах на площади 302,1 тыс. гектаров в Красноярском крае, об одном пожаре на площади 14,8 тыс. гектаров в Чукотском автономном округе, об одном пожаре на площади 4,1 тыс. гектара в Бурятии, об одном пожаре в Амурской области.

В "Авиалесоохране" напоминают, что пожароопасный сезон открыт в 83 субъектах России, режим ЧС введен в двух субъектах - на всей территории Красноярского края, а также в одном муниципальном районе Республики Саха (Якутия). Особый противопожарный режим введен в 42 субъектах России.

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Тэги: РОССИЯ, ЛЕС, ПОЖАРЫ, СТАТИСТИКА


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