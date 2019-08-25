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Дальнее зарубежье 25.08.2019 12:43

В Бейруте разбились два израильских беспилотника, нанесены повреждения пресс-центру Хезболлы

Два израильских беспилотника рухнули в ночь на воскресенье в районе Бейрута, сообщил агентству Associated Press представитель шиитского движения "Хезболла" Мухаммед Афиф.

При этом он отметил, что бойцы "Хезболлы" не открывали огонь по этим беспилотникам. "Мы не сбивали и не подрывали никакие беспилотники", - сообщил он агентству.

Афиф подчеркнул, что один беспилотник упал на крышу здания, в котором находится пресс-служба движения. Второй, который 45 минут спустя, вероятно, был отправлен на поиски первого, взорвался в воздухе.

Ожидается, что позже в воскресенье по телевидению выступит лидер "Хезболлы" Хасан Насралла и даст необходимые оценки этим инцидентам, сообщил представитель движения.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ЛИВАН, ИЗРАИЛЬ, БЕСПИЛОТНИКИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]