В Бейруте разбились два израильских беспилотника, нанесены повреждения пресс-центру Хезболлы

Два израильских беспилотника рухнули в ночь на воскресенье в районе Бейрута, сообщил агентству Associated Press представитель шиитского движения "Хезболла" Мухаммед Афиф.
При этом он отметил, что бойцы "Хезболлы" не открывали огонь по этим беспилотникам. "Мы не сбивали и не подрывали никакие беспилотники", - сообщил он агентству.
Афиф подчеркнул, что один беспилотник упал на крышу здания, в котором находится пресс-служба движения. Второй, который 45 минут спустя, вероятно, был отправлен на поиски первого, взорвался в воздухе.
Ожидается, что позже в воскресенье по телевидению выступит лидер "Хезболлы" Хасан Насралла и даст необходимые оценки этим инцидентам, сообщил представитель движения.
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