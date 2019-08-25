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Происшествия 25.08.2019 14:09

Авиаотряд МЧС Азербайджана тушит пожар в лесополосе на северо-западе страны

МЧС привлек вертолеты и самолет амфибия Бе-200 ЧС к тушению лесного пожара в Огузском районе на северо-западе Азербайджана, сообщает пресс-служба ведомства.

«Пожар возник в лесополосе близ села Баш Дашагыл Огузского района, в труднопроходимой горной местности. К тушению пожара привлечены живая сила, два вертолета и самолет амфибия Бе-200 ЧС авиаотряда МЧС»,- говорится в сообщении.

О причинах и масштабе пожара МЧС не сообщает.

Н.Аббасова

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Тэги: ЛЕС, ПОЖАР, ТУШЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]