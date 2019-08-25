Авиаотряд МЧС Азербайджана тушит пожар в лесополосе на северо-западе страны

МЧС привлек вертолеты и самолет амфибия Бе-200 ЧС к тушению лесного пожара в Огузском районе на северо-западе Азербайджана, сообщает пресс-служба ведомства.
«Пожар возник в лесополосе близ села Баш Дашагыл Огузского района, в труднопроходимой горной местности. К тушению пожара привлечены живая сила, два вертолета и самолет амфибия Бе-200 ЧС авиаотряда МЧС»,- говорится в сообщении.
О причинах и масштабе пожара МЧС не сообщает.
Н.Аббасова
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