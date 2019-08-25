Президенту Франции необходимо активизировать диалог с Ираном, считают лидеры G7

Лидеры стран "Группы семи" заявили президенту Франции Эмманюэлю Макрону, что он должен во избежание эскалации в ближневосточном регионе обсудить складывающуюся ситуацию с Тегераном.
Французский телеканал BFM TV со ссылкой на дипломатические источники сообщил в воскресенье, что "G7 поручила Макрону провести переговоры с Ираном и донести до него (позицию группы) с учетом того, что именно Париж от имени стран Европы предпринимает усилия по сохранению иранской ядерной сделки".
Руководители стран G7 повторили, что их основная цель заключается в том, чтобы "Иран не смог получить ядерное оружие".
Иран уже отказался от выполнения ряда пунктов, предусмотренных СВПД. Эти шаги Тегеран предпринял в ответ на выход США из этой многосторонней сделки.
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