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Дальнее зарубежье 25.08.2019 14:45

Трамп подтвердил, что тема о возвращении РФ в G8 обсуждается

Вопрос о возвращении России в "группу восьми" обсуждается, сообщил в воскресенье президент США Дональд Трамп журналистам, сопровождающим его в поездке в Биарриц, где проходит саммит "группы семи".

"Я полагаю, такая работа идет. Есть ряд людей, которые хотели бы, чтобы Россия вернулась. Я думаю, это было бы полезно для многого в мире. Я думаю, это было бы положительно. Есть люди, которые со мной согласны, и мы обсуждаем это. Я не знаю, каким образом мы примем решение, но прошлым вечером мы обсуждали Россию - хотим ли мы приглашать ли ее вернуться или нет", - сказал президент США.

По его словам, он даже удивился, что некоторые лидеры выразили согласие с ним. При этом Трамп отказался отвечать на уточняющие вопросы, когда журналисты попросили его назвать конкретные имена.

Ранее в воскресенье президент США Дональд Трамп в беседе с журналистами в Биаррице допустил, что президент России Владимир Путин будет приглашен на следующий саммит G7 в США.

"Вполне возможно", что Трамп пригласит Владимира Путина в качестве гостя на саммит G7 в следующем году", - сообщило агентство Bloomberg.

Американский президент подтвердил, что лидеры G7 обсуждали возможность возвращения России в эту группу. В то же время он отметил, что не знает, вернется ли в нее Москва.

При этом "возможное возвращение (России) в группу - это тема для обсуждения, но европейцы заявили о том, что первоначально необходимо урегулировать кризис на Украине", подчеркнул Bloomberg.

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Тэги: США, ТРАМП, РОССИЯ, G7


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]