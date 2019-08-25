Трамп готов поддержать идею активизации диалога между Парижем и Тегераном, но не обсуждал ее с лидерами G7

Президент США Дональд Трамп заявил в воскресенье, что не обсуждал с лидерами "Группы семи" никаких полномочий президенту Франции Эммануэлю Макрону на активизацию контактов с Ираном, сообщил французский телеканал BFM TV.
При этом Трамп отметил, что "поддержал бы такой шаг".
Телеканал в свою очередь отмечает, что Вашингтон также поддерживает возможность собственных контактов с Ираном для поиска путей деэскалации.
Ранее в воскресенье BFM TV сообщил, что лидеры стран "Группы семи" заявили президенту Франции Эмманюэлю Макрону, что он должен во избежание эскалации в ближневосточном регионе обсудить складывающуюся ситуацию с Тегераном.
Телеканал со ссылкой на дипломатические источники сообщил, что "G7 поручила Макрону провести переговоры с Ираном и донести до него (позицию группы) с учетом того, что именно Париж от имени стран Европы предпринимает усилия по сохранению иранской ядерной сделки".
Руководители стран G7 повторили, что их основная цель заключается в том, чтобы "Иран не смог получить ядерное оружие".
Иран уже отказался от выполнения ряда пунктов, предусмотренных СВПД. Эти шаги Тегеран предпринял в ответ на выход США из этой многосторонней сделки.
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии - Минобороны Азербайджана
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии из крупнокалиберных пулеметов – Минобороны Азербайджана
Болтон призвал не допустить выгрузки иранской нефти с танкера Adrian Darya
Оператор задержанного Ираном британского танкера просил Путина о помощи
В британских аэропортах снимут запрет на провоз жидкостей благодаря 3D-сканерам
Корабль "Союз МС-13" с экипажем перестыковался с модуля "Звезда" МКС на модуль МИМ2
Трамп предлагал сбрасывать ядерные бомбы для борьбы с ураганами - СМИ
Авиаотряд МЧС Азербайджана тушит пожар в лесополосе на северо-западе страны
Atlas ES построит в Гяндже многоквартирный дом за 3,3 млн манатов
ГААД получит 18,7 млн манатов на строительство автодороги в центральном регионе Азербайджана
ИВ Бейлагана направит около 445 тыс. манатов на капремонт дорог
Самое время разместить депозит в AccessBank-е!
С новой услугой AccessBank вы не перенесете на завтра, то что можете сделать сегодня
Черногория рассчитывает на финансовую поддержку Азербайджана на строительство Ионическо-Адриатического газопровода
Nar стал лидером по индексу лояльности клиентов
В Баку открылась фотовыставка «Курская дуга»
Президент Казахстана осенью посетит Киргизию с государственным визитом - МИД
Оклахома в ноябре примет II сельскохозяйственный форум Азербайджан-США