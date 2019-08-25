Трамп готов поддержать идею активизации диалога между Парижем и Тегераном, но не обсуждал ее с лидерами G7

Президент США Дональд Трамп заявил в воскресенье, что не обсуждал с лидерами "Группы семи" никаких полномочий президенту Франции Эммануэлю Макрону на активизацию контактов с Ираном, сообщил французский телеканал BFM TV.

При этом Трамп отметил, что "поддержал бы такой шаг".

Телеканал в свою очередь отмечает, что Вашингтон также поддерживает возможность собственных контактов с Ираном для поиска путей деэскалации.

Ранее в воскресенье BFM TV сообщил, что лидеры стран "Группы семи" заявили президенту Франции Эмманюэлю Макрону, что он должен во избежание эскалации в ближневосточном регионе обсудить складывающуюся ситуацию с Тегераном.

Телеканал со ссылкой на дипломатические источники сообщил, что "G7 поручила Макрону провести переговоры с Ираном и донести до него (позицию группы) с учетом того, что именно Париж от имени стран Европы предпринимает усилия по сохранению иранской ядерной сделки".

Руководители стран G7 повторили, что их основная цель заключается в том, чтобы "Иран не смог получить ядерное оружие".

Иран уже отказался от выполнения ряда пунктов, предусмотренных СВПД. Эти шаги Тегеран предпринял в ответ на выход США из этой многосторонней сделки.