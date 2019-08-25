Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8816 RUR   0.0259 GBR   2.0788 TRY   0.2946

Цена на нефть

    $/bbl WTI 55.35 -0.33 Brent 59.92 -0.38

Погода в Баку

  ночь день

Регион 25.08.2019 18:10

Трамп готов поддержать идею активизации диалога между Парижем и Тегераном, но не обсуждал ее с лидерами G7

Президент США Дональд Трамп заявил в воскресенье, что не обсуждал с лидерами "Группы семи" никаких полномочий президенту Франции Эммануэлю Макрону на активизацию контактов с Ираном, сообщил французский телеканал BFM TV.

При этом Трамп отметил, что "поддержал бы такой шаг".

Телеканал в свою очередь отмечает, что Вашингтон также поддерживает возможность собственных контактов с Ираном для поиска путей деэскалации.

Ранее в воскресенье BFM TV сообщил, что лидеры стран "Группы семи" заявили президенту Франции Эмманюэлю Макрону, что он должен во избежание эскалации в ближневосточном регионе обсудить складывающуюся ситуацию с Тегераном.

Телеканал со ссылкой на дипломатические источники сообщил, что "G7 поручила Макрону провести переговоры с Ираном и донести до него (позицию группы) с учетом того, что именно Париж от имени стран Европы предпринимает усилия по сохранению иранской ядерной сделки".

Руководители стран G7 повторили, что их основная цель заключается в том, чтобы "Иран не смог получить ядерное оружие".

Иран уже отказался от выполнения ряда пунктов, предусмотренных СВПД. Эти шаги Тегеран предпринял в ответ на выход США из этой многосторонней сделки.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: США, ПРЕЗИДЕНТ, ИРАН, ФРАНЦИЯ


Похожие новости


Трамп считает возможным приглашение Путина на саммит G7 в США - Bloomberg Трамп прибыл во Францию на саммит G7 В мире не будет безопасно, пока США не перейдут к рациональной политике - Рухани Дональд Трамп стал дедушкой в десятый раз Трамп подтвердил, что хочет идти на выборы 2020 года в тандеме с Пенсом Тегеран готов на переговоры с США при условии снятия американских санкций - Рухани

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]