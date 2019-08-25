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В случае выхода Великобритании из ЕС без сделки Лондон не намерен платить отступные - Джонсон

Выход Великобритании из ЕС без соглашения сэкономит Лондону крупную сумму, поскольку в этом случае никакой речи об отступных не будет, сообщил в воскресенье британский премьер Борис Джонсон в интервью британскому телеканалу ITV News.

"Если мы выйдем без соглашения, конечно, о выплате 39 млн фунтов стерлингов не надо будет более говорить, - сказал он. - Я не буду вдаваться в цифры, но у нашей страны будет значительная сумма для того, чтобы потратить ее на наши собственные приоритеты. Это не угроза, это просто заявление о реалиях. Дела идут именно так".

В то же время в интервью британскому телеканалу Sky News Джонсон заявил о положительных тенденциях на пути выхода страны из ЕС со сделкой.

"Отсутствие или наличие соглашения полностью зависит от наших друзей. Наши партнеры в ЕС и я полагаем, что в последние несколько дней нам удалось достичь достаточно много успехов, - сказал Джонсон. - Я полагаю, в настоящий момент существует шанс на то, что у нас будет соглашение, но, для того, чтобы получить соглашение, мы должны быть готовы к выходу (из ЕС) без него".

Джонсон ранее неоднократно заявлял, что Великобритания в любом случае покинет ЕС в оговоренные с Брюсселем сроки - 31 октября. В то же время, он отмечал, что заключение сделки с Брюсселем является для него приоритетной задачей.

В Брюсселе, в свою очередь, неоднократно заявляли, что не намерены заново обсуждать основную часть сделки: соглашение о выходе Великобритании из ЕС, в котором содержится спорный пункт о "страховочном плане".

"Страховочный план", или "бэкстоп", направлен на то, чтобы сохранить прозрачность границы между Республикой Ирландией и Северной Ирландией в случае, если ЕС и Великобритания не смогут сразу достигнуть соглашения по торговле. Этот план вызывает критику со стороны многих британских политиков, которые считают, что он ставит Великобританию в зависимость от ЕС.

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Тэги: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, BREXIT, ВЫПЛАТЫ, УСЛОВИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]