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Полиция Гонконга применила водометы и слезоточивый газ для разгона протестующих

Полиция Гонконга впервые с момента начала общественных протестов применяла против их участников водометы, сообщает британский телеканал Sky News.

По его данным, также полицейские использовали для разгона протестующих слезоточивый газ.

Участники акций протеста в ответ закидывали сотрудников органов правопорядка камнями. Сообщается также о применении зажигательных смесей.

Не менее 29 человек задержаны.

Между тем отмечается, что протесты в воскресенье в основном происходили лишь в одном районе Гонконга.

Гонконг - бывшая британская колония, которая вошла в состав Китая только в 1997 году. Крупные протесты в Гонконге начались в июне из-за рассмотрения поправок к закону об экстрадиции, которые в случае одобрения позволят Гонконгу выдавать подозреваемых юрисдикциям, с которыми у него нет соглашения об экстрадиции, в том числе Тайваню, Макао и континентальной части Китая. Первоначально они были мирными, однако с каждым разом столкновения на улицах города становятся все более ожесточенными, уже пострадали десятки человек.

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Тэги: КИТАЙ, ГОНКОНГ, ПРОТЕСТЫ, СИТУАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]