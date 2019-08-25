Полиция Гонконга применила водометы и слезоточивый газ для разгона протестующих

Полиция Гонконга впервые с момента начала общественных протестов применяла против их участников водометы, сообщает британский телеканал Sky News.
По его данным, также полицейские использовали для разгона протестующих слезоточивый газ.
Участники акций протеста в ответ закидывали сотрудников органов правопорядка камнями. Сообщается также о применении зажигательных смесей.
Не менее 29 человек задержаны.
Между тем отмечается, что протесты в воскресенье в основном происходили лишь в одном районе Гонконга.
Гонконг - бывшая британская колония, которая вошла в состав Китая только в 1997 году. Крупные протесты в Гонконге начались в июне из-за рассмотрения поправок к закону об экстрадиции, которые в случае одобрения позволят Гонконгу выдавать подозреваемых юрисдикциям, с которыми у него нет соглашения об экстрадиции, в том числе Тайваню, Макао и континентальной части Китая. Первоначально они были мирными, однако с каждым разом столкновения на улицах города становятся все более ожесточенными, уже пострадали десятки человек.
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